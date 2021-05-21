特斯拉頹勢不止 恐再跌20%

特斯拉 本周大幅下跌，已較1月高點下跌40%。最新的走勢與比特幣 急跌有關，特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)上周表示，該公司將扭轉使用比特幣購車的規定，但也澄清表示，它仍將保留對比特幣的投資。

但分析師警告，接下來特斯拉可能會跌得更深。

MKM Partners首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示，「它已跌破趨勢線。請牢記：在分析特斯拉之類的股票 時，它們通常很容易反應過度，有時過度上揚，有時過度走跌。」

他說，「當特斯拉一路走升，高於其200日移動均線時，這些過度反應的確是正面的，回顧1月走勢就知道它漲得有多離譜。但現在它已經發生變化，跌破200日移動均線的長期上升趨勢。因此，我相信跌勢也將過度反應。」

特斯拉今年以來下跌20%，是史坦普100指數中表現最差的個股。該股也跌破了50日和200日移動均線。

歐哈拉表示，「目前它的價位大約在550元左右，可能會在此出現短暫反彈，但預期它會過度反應下跌到450元，我認為這才是重新進場操作特斯拉的適當水平。」

跌至450元意味著還有20%的下跌空間，這是去年11月的最後交易水平。特斯拉20日收於586.78元。

New Street Advisors創始人薩普魯(Delano Saporu)表示，市場趨勢對所有成長型股票都不利，而特斯拉作為該類股的知名個股尤其容易受到影響，「包括很多成長型企業在內，現在的市場走勢確實對特斯拉不利，因此賣家開始大舉出籠。因此我認為，能夠帶動買家進場的動機就是看估值。」

特斯拉的本益比為109倍，遠高於史指的21倍。

薩普魯說，「特斯拉擁有可觀的獲利，但仍無法推動股價走高。目前市場就是看空這些特定股票。」

特斯拉上季淨利創新高，營收成長74％。