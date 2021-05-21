我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣本土確診增312例 連續7天破百例

抖音、快手、百度違法蒐集個資 中國網信辦下令整改

財經簡訊

財經新聞組／整理

口紅效應不減 銷售同比增80%

市場研究公司IRI最新數據顯示，截至4月18日的4周，全美口紅銷售額達3420萬元，較去年同期大增80%，但仍低於疫情前的逾4000萬元水準。零售龍頭沃爾瑪(Walmart)表示，口紅業績居所有美妝產品之冠，在4月30日止的當季，口紅的銷售表現一支獨秀。

特斯拉Model S Plaid 將交車

馬斯克(Elon Musk)20日推文表示，特斯拉將於6月3日在加州Fremont廠舉行「交車儀式」，推出延宕已久的Model S Plaid。他宣稱該車型可在2秒內由零加速到時速60英里。Model S Plaid是在2012年推出的旗艦電動轎車的最新版。馬斯克在2019年9月承諾推出更新版，但須待1年才能生產。

Snap 推新版AR智慧眼鏡

Snap宣布推出其智慧眼鏡的最新版本。它們使用擴增實境(AR)技術，也就是在現實環境中看到數位影像。眼鏡包括2個鏡頭、4個麥克風、一個觸控板和控制按鈕。用戶還可以透過說出「嘿，Snapchat」向設備發出語音指令。這款新眼鏡的電池壽命只有30分鐘。

燕麥奶製造商Oatly 掛牌

Oatly掛牌交易首日飆升18.82%。開盤價報22.12元，較IPO定價高出約30%，市值達到131億元。不過開盤不久，漲幅就回吐。這家瑞典公司19日將其美國IPO定價為每股17元，募集14億元。以該價格計算，其隱含估值為100億元。這家燕麥奶製造商在那斯達克掛牌，代碼為「OTLY」。

福特新電動皮卡 獲2萬訂單

在正式公開發表後，福特汽車全新F-150 Lightning電動皮卡在不到12小時時間內就接到2萬輛訂單。福特汽車在美東時間19日晚上9:30於密西根州Dearborn全球總部發表這款新車。CEO法利(Jim Farley)表示，「市場反應非常好，在握有2萬張訂單後，我們終於可以開始加入競爭了。」

私人飛機Wheels Up 營收增68%

私人飛機公司Wheels Up第1季營收從一年前的1.561億元攀升至2.617億元，成長68%，活躍會員人數增加56%，因持續上升的財富和對疫情的擔憂不斷推高私人飛行的需求。該公司將與空白支票公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.合併，並於今年夏天掛牌上市。

營收 特斯拉 疫情

上一則

世界通訊大會 6月如期舉行

下一則

特斯拉頹勢不止 恐再跌20%

延伸閱讀

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣

比特幣上沖下洗 馬斯克貼圖「鑽石手」暗示不賣比特幣
馬斯克反覆推文 比特幣震盪

馬斯克反覆推文 比特幣震盪
特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名
馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

熱門新聞

美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
財政部將對加密貨幣市場加強管控，價值1萬元以上加密貨幣轉帳，都必須向國稅局(IRS)申報。(美聯社)

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

2021-05-20 13:54
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室

追新冠疫源 CDC主任：有可能來自實驗室
天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到
中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世

中國地產首富 50歲壯年疾病意外惡化去世
財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億

財政部擬加強查稅 未來十年可追回7000億
醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬

醫生染疫身亡後 珍藏四十年棒球卡拍賣價值約2000萬