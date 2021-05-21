口紅效應不減 銷售同比增80%

市場研究公司IRI最新數據顯示，截至4月18日的4周，全美口紅銷售額達3420萬元，較去年同期大增80%，但仍低於疫情 前的逾4000萬元水準。零售龍頭沃爾瑪(Walmart)表示，口紅業績居所有美妝產品之冠，在4月30日止的當季，口紅的銷售表現一支獨秀。

特斯拉 Model S Plaid 將交車

馬斯克(Elon Musk)20日推文表示，特斯拉將於6月3日在加州Fremont廠舉行「交車儀式」，推出延宕已久的Model S Plaid。他宣稱該車型可在2秒內由零加速到時速60英里。Model S Plaid是在2012年推出的旗艦電動轎車的最新版。馬斯克在2019年9月承諾推出更新版，但須待1年才能生產。

Snap 推新版AR智慧眼鏡

Snap宣布推出其智慧眼鏡的最新版本。它們使用擴增實境(AR)技術，也就是在現實環境中看到數位影像。眼鏡包括2個鏡頭、4個麥克風、一個觸控板和控制按鈕。用戶還可以透過說出「嘿，Snapchat」向設備發出語音指令。這款新眼鏡的電池壽命只有30分鐘。

燕麥奶製造商Oatly 掛牌

Oatly掛牌交易首日飆升18.82%。開盤價報22.12元，較IPO定價高出約30%，市值達到131億元。不過開盤不久，漲幅就回吐。這家瑞典公司19日將其美國IPO定價為每股17元，募集14億元。以該價格計算，其隱含估值為100億元。這家燕麥奶製造商在那斯達克掛牌，代碼為「OTLY」。

福特新電動皮卡 獲2萬訂單

在正式公開發表後，福特汽車全新F-150 Lightning電動皮卡在不到12小時時間內就接到2萬輛訂單。福特汽車在美東時間19日晚上9:30於密西根州Dearborn全球總部發表這款新車。CEO法利(Jim Farley)表示，「市場反應非常好，在握有2萬張訂單後，我們終於可以開始加入競爭了。」

私人飛機Wheels Up 營收 增68%

私人飛機公司Wheels Up第1季營收從一年前的1.561億元攀升至2.617億元，成長68%，活躍會員人數增加56%，因持續上升的財富和對疫情的擔憂不斷推高私人飛行的需求。該公司將與空白支票公司Aspirational Consumer Lifestyle Corp.合併，並於今年夏天掛牌上市。