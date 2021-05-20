經濟若再強升 Fed暗示減少購債

Fed首度暗示可能討論收緊寬鬆政策。（路透）

聯準會(Fed)官員在4月會議紀錄中表示，經濟活動強勁回升將讓它們開始討論收緊貨幣政策。

會議紀錄指出：「許多與會者認為，如果經濟繼續朝著目標迅速發展，那麼在未來會議中的某個時機開始討論調整資產購買速度，可能是適當的。」

市場一直密切關注Fed何時開始縮減購債。Fed目前每月購買至少1200億元債券 ，資產負債表已接近7.9兆元，幾乎是疫情前水平的2倍。

Fed官員堅定地表示，除非實現其經濟目標，特別是有關就業 和通膨，否則政策不會改變。會議紀錄中提到「開始討論」是Fed官員首次表態。即使沒有時間表，但可能會提前減少購債額度。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)當時在會後表示，經濟復甦仍「不平衡且遠未完成」，經濟仍未顯示出FOMC改變政策之前設定的「實質更進一步的成長」標準。

但是，後來發布的消費者物價指數(CPI)年增4.2%，預計第2季GDP將出現接近10%的成長，製造業和支出指標也顯示出強勁的成長態勢。

只有一個例外，4月非農就業人數僅增加26.6萬人，遠低於預期的100萬。

在4月會議中，決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)投票決定將基準短期借貸利率維持在接近零的水平，並保持債券購買水平不變。但同時調高對經濟的預測，宣稱經濟成長「已強化」，通貨膨脹 率正在上升。

Fed官員在會議上對通膨基本上保持樂觀態度，預計近期物價壓力將在今年內逐漸消退。

與會者預計需求將增加、經濟將重新開放，再加上供應鏈問題，物價將會被推高至Fed 2%的通膨目標之上。

會議紀錄說：「在這些因素的暫時影響消失後，與會者普遍預期通貨膨脹將出現緩解。」

會議紀錄指出，與會者普遍預期，「相對於2020年12月FOMC首度提出最大就業率和通膨穩定目標的資產購買條件，經濟要取得進一步的實質進展，可能還需要一點時間。」