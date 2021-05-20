客戶忠誠度高 目標百貨銷售增23%

目標百貨 (Target)第1財季銷售額成長23%，自認這是因為對獨家品牌和諸如路邊取貨服務的投資強化了客戶忠誠度，讓顧客持續回頭上門。

該零售商 還表示，疫苗接種率上升、經濟重新開放和社交活動趨於熱絡也是主要因素：顧客偏好新商品，特別是衣服。客戶開始重回賣場。

CEO康奈爾(Brian Cornell)說：「消費者越來越樂觀，他們對重拾去年失去的生活方式而感到興奮。」

沃爾瑪(Walmart)、家得寶(Home Depot)和梅西百貨(Macy’s)等大型零售商上季財報表現也令人驚訝。這些公司將銷售成長歸功於客戶獲得紓困支票。

但是，在疫情 前，目標百貨相較同業擁有更獨特的優勢，使其在疫情期間業務持續繁榮。它幾乎可以在實體店面完成所有網路訂單，從而提高獲利。它創立並發展眾多自有品牌，在競爭對手中脫穎而出。在提高員工薪資方面更領先其他零售商，避免勞動力緊縮，並使店面保持整潔。

目標百貨上季淨利從上年同期的2.84億元或每股56分躍升至21億元或即每股4.17元。不計特殊項目，每股獲利3.69元，遠高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的2.25元。

淨利年增逾7倍是由多種因素帶動的。在疫情初期，目標百貨的獲利暴跌，人工成本激增，因為客戶放棄服裝和配飾等高獲利商品，員工承擔了從店面清潔到支應網路訂單的新工作。

營收較去年同期增加23%達242億元，超過分析師預期的218.1億元。

該公司表示，將繼續吸引新客戶並讓他們花更多錢。上季市值較上個財年的90億元新增10億元。

與上年同期相比，上季其實體店面及其網站流量增加17%，購物帳單金額增加了5%。

跟踪營業至少13個月的實體店面和網站的可比銷售額較去年同期成長22.9%，大大超過分析師預期的10.7%。