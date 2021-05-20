比特幣震幅大 美股上沖下洗

加密貨幣 價格在大跌後拉回，美股也收復部分跌幅，但加密貨幣市場的疲軟仍然打壓市場情緒。

道瓊工業平均指數 收盤下跌164.62點或0.48%至3萬3896.04點，盤中最低一度下跌586點。史坦普500指數下跌12.15點或0.29%至4115.67點，盤中一度下跌1.6%，11個類股中有9個出現下跌。以科技股為主的那斯達克綜合指數一度下跌1.7%，收盤微跌3.9點或0.03%至1萬3299.74點，因部分重點科技股逆勢走升，包括臉書、Netflix、微軟和Alphabet。

在聯準會(Fed)公布4月會議紀錄，暗示在未來會議中重新考慮其資產購買計畫之後，主要股指跌勢加劇。

包括比特幣 在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。根據Coin Metrics的數據，比特幣一度暴跌30%至3萬元左右。午後收復大部分跌幅，收跌7%。隨著比特幣價格反彈，主要平均股指也收復部分跌幅。

中國18日警告金融機構不得開展與加密貨幣有關業務，可能是引發拋售主因。

與比特幣相關的科技股跌幅最大。持有比特幣的特斯拉下跌2.49%。另一家買進大量比特幣的公司Microstrategy下跌6.64%。剛上市的加密貨幣交易所Coinbase下跌5.94%。