科技輪轉至能源 速度加快

類股輪動退出科技股的速度可能會再度加快。Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，如果能源類股繼續領漲大盤，可能迫使更多投資 人重新平衡其投資組合，從而讓科技股表現落後於能源股。

在18日觸及2個月高點後，國際油價 19日下跌至每桶約62元。

馬利說：「如果油價升至67-68元，即可證實該商品將出現多年首見的突破走勢，這將是真正的大多頭。」

他說，即使能源類股自年初以來因表現突出而開始出現超買，但若出現另一次突破走勢可能會迫使機構投資人進場，「就算他們不會全部賣掉蘋果或亞馬遜 ，但在某個時機他們必須減碼一些，因為科技股表現損害了基金營運績效。他們必須軤目光轉移至能源股。」「如果能源股繼續爆發，它將繼續跑贏大盤，類股移轉勢在必行。」

不過Joule Financial投資長塔特羅(Quint Tatro)並不這麼認為。他說，商品和通膨貿易「已經變得人滿為患」，「大約一周前開始出現類股輪轉時，還算是早期階段，但最終，無論是短期或中期，遲早會出現明顯的回跌，現在追高能源股的任何人最終都可能會經歷痛苦。」

在回跌時他最看好低接的個股是先鋒自然資源公司(Pioneer Natural Resources)，該公司的資產負債表強勁，但他並不急著買進，「我看不出有急著進場的必要。但從長遠來看，當這個類股出現疲軟走勢時，就應該進場。」

同時，他也將專注於大幅下跌的動能股票，「努力在動能成長型類股跌至可進場的底部時，在垃圾中找尋寶石。」