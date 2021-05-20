房價飆 房貸申請數降4%

根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周申請房貸件數較前周下降4%；交易量僅比一年前同周高出2%，當時房市在疫情封閉之後才剛剛開始回升。上周平均房貸餘額為41萬1400元，為2月來最高。低於54萬8250元的30年期固定利率房貸平均合約利率由3.11%升至3.15%。

晶片 缺短 福特皮卡減產

由於車用晶片持續短缺影響，福特汽車將在6月底前分期停止或削減北美8家工廠的產量。該公司在內部備忘錄中確認，受影響的車型包括福特野馬和Escape跨界車、高獲利的F-150皮卡和Bronco Sport SUV。福特指出，將繼續充分運用現有的晶片庫存，並將繼續尋找解決方案。

自駕卡車 車程減少42%

自駕車 公司TuSimple聲稱，其自駕卡車將原本24小時的車程減少至10個小時。該公司在亞利桑納州Nogales到俄克拉荷馬市的951英里長的路線上，以戴運新鮮西瓜的卡車進行測試。該公司表示，人工駕駛卡車通常需要24小時6分鐘，而TuSimple的自駕系統可以提升42%，在14小時6分鐘內完成。

Under Armour 調高時薪

Under Armour宣布，將把美加的時薪員工薪資提高至15元，受影響的全職和兼職職位達8000多個，占該公司零售和分銷員工總數的90%。某些員工的調薪幅度可能高達50%，自6月6日起生效。Under Armour目前店面和配送中心還有3000多個職位開缺。該公司表示，這些職位都將以新工資計酬。

西南航票價 接近疫前

西南航空表示，由於疫情效應影響減弱，下個月的訂位情形似乎「接近傳統水準」，旅遊需求繼續成長。該公司表示，下個月的航空票價已接近2019年水平，但商務客不足仍將限制本季的平均機票價格。西南航空同時也預示了本季航空燃油成本上漲，可能會壓低其獲利目標。

漢堡王 也推雞肉三明治

Restaurant Brands International連鎖品牌漢堡王(Burger King)緊隨姐妹連鎖店佰百雞(Popeyes)腳步，於6月在特色菜單中推出「Ch'King」，加入雞肉三明治大戰。漢堡王將手工為雞排裹粉，以使其與眾不同，但需要時間、訓練和新設備。漢堡王已花了2年時間改善食譜，並設法在餐廳中正常運作。