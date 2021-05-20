我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美確診3302萬 47.9%民眾已打1針

台新增286例本土、境外9例 連6天本土病例破百

財經簡訊

財經新聞組／整理

房價飆 房貸申請數降4%

根據抵押銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周申請房貸件數較前周下降4%；交易量僅比一年前同周高出2%，當時房市在疫情封閉之後才剛剛開始回升。上周平均房貸餘額為41萬1400元，為2月來最高。低於54萬8250元的30年期固定利率房貸平均合約利率由3.11%升至3.15%。

晶片缺短 福特皮卡減產

由於車用晶片持續短缺影響，福特汽車將在6月底前分期停止或削減北美8家工廠的產量。該公司在內部備忘錄中確認，受影響的車型包括福特野馬和Escape跨界車、高獲利的F-150皮卡和Bronco Sport SUV。福特指出，將繼續充分運用現有的晶片庫存，並將繼續尋找解決方案。

自駕卡車 車程減少42%

自駕車公司TuSimple聲稱，其自駕卡車將原本24小時的車程減少至10個小時。該公司在亞利桑納州Nogales到俄克拉荷馬市的951英里長的路線上，以戴運新鮮西瓜的卡車進行測試。該公司表示，人工駕駛卡車通常需要24小時6分鐘，而TuSimple的自駕系統可以提升42%，在14小時6分鐘內完成。

Under Armour 調高時薪

Under Armour宣布，將把美加的時薪員工薪資提高至15元，受影響的全職和兼職職位達8000多個，占該公司零售和分銷員工總數的90%。某些員工的調薪幅度可能高達50%，自6月6日起生效。Under Armour目前店面和配送中心還有3000多個職位開缺。該公司表示，這些職位都將以新工資計酬。

西南航票價 接近疫前

西南航空表示，由於疫情效應影響減弱，下個月的訂位情形似乎「接近傳統水準」，旅遊需求繼續成長。該公司表示，下個月的航空票價已接近2019年水平，但商務客不足仍將限制本季的平均機票價格。西南航空同時也預示了本季航空燃油成本上漲，可能會壓低其獲利目標。

漢堡王 也推雞肉三明治

Restaurant Brands International連鎖品牌漢堡王(Burger King)緊隨姐妹連鎖店佰百雞(Popeyes)腳步，於6月在特色菜單中推出「Ch'King」，加入雞肉三明治大戰。漢堡王將手工為雞排裹粉，以使其與眾不同，但需要時間、訓練和新設備。漢堡王已花了2年時間改善食譜，並設法在餐廳中正常運作。

自駕車 漢堡王 晶片

上一則

中國最大海上原油生產平台 年底投產

下一則

李克強要求大宗商品保供穩價 提高鋼鐵出口關稅

延伸閱讀

美加速投資1740億元 拜登訪電動車廠：不讓中國領先

美加速投資1740億元 拜登訪電動車廠：不讓中國領先
長安福特廣告「拍女生裙底」挨批低俗 刪文致歉

長安福特廣告「拍女生裙底」挨批低俗 刪文致歉
拜登訪福特車廠 揭櫫1740億美元電動車計畫

拜登訪福特車廠 揭櫫1740億美元電動車計畫
「掀女生裙子」廣告惹議 中國長安福特汽車刪文致歉

「掀女生裙子」廣告惹議 中國長安福特汽車刪文致歉

熱門新聞

美股三大指數19日早盤全面重挫，為連續三日下跌，原因是加密貨幣慘遭血洗，促使科技股出現賣壓。美聯社

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

2021-05-19 10:05
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼：Fed印鈔引爆通膨？貨幣蟑螂說法不可信

2021-05-14 12:08
包括比特幣在內的加密貨幣突然暴跌，拉低整體市場情緒。(美聯社)

比特幣震幅大 美股上沖下洗

2021-05-19 16:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機

專家綜合4個原因 美暫躲過變種危機
求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣

求不到美疫苗就向中國討 宏都拉斯可能拋棄台灣
披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖

披薩盒上將華人的英文名寫成這樣 她氣到手發抖
比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

比特幣暴跌 美股早盤大跌490點

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在

一洲焦點／拜登施壓以色列哈瑪斯停火、歐巴馬證實UFO存在