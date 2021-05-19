零售財報雖佳 科技拉低股指

美股回吐早盤升幅，收盤下跌，因大型科技股再度疲弱，而上月新屋開工率急劇下降也打壓了市場人氣。

道瓊工業平均指數 下跌267.13點或0.78%至3萬4060.66點。史坦普500指數下跌35.46點或0.85%至4127.83點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌75.41點或0.56%至1萬3303.64點，蘋果、亞馬遜、臉書和微軟都在晚盤轉趨下跌。

商務部表示，上月新屋開工率下跌9.5％，經季節調整後年率為156.9萬套。接受《道瓊》(Dow Jones)調查的經濟學者之前預計開工率將降至170萬套。

投資 人還消化了大型零售商優於預期的財報。沃爾瑪上漲2.15%，該公司上季雜貨銷售和電商成長強勁。梅西百貨(Macy’s)令人意外出現獲利，並調升全年業績預期，但其股價回吐早盤升幅，收跌0.31%。

家得寶(Home Depot)上季每股獲利3.86元，遠高於接受Refinitiv調查分析師平均預期的3.08元。淨銷售額猛增32.7%，超出預期。該股也收跌1.02%。

由於投資人擔心通貨膨脹 是否會暴漲突破聯準會(Fed)的目標區，因此近幾個交易日大型成長類股一直承壓。通貨膨脹率持續超過Fed 2%的目標可能會促使其收緊貨幣政策，並抑制在低利率時代表現優於市場的類股。