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梅西意外獲利 將擴大產品觸角 投資玩具、家庭裝飾品

財經新聞組╱綜合報導
梅西百貨將擴大產品類別，爭取更多新顧客。（路透）
梅西百貨將擴大產品類別，爭取更多新顧客。（路透）

梅西百貨(Macy's)第1季意外獲利，因為紓困支票和普遍接種疫苗讓消費者有更多錢和信心重回賣場。

梅西百貨表示，隨著消費者前往店面或網購用於婚禮、旅遊和其他特殊場合的服飾，消費動能正在升溫。

CEO甘內特(Jeff Gennette)表示，行李箱是近日銷售成長最快的產品之一，「顯然客戶已準備好恢復以往生活。」

截至5月1日當季，梅西百貨轉虧為盈，獲利1.03億元，或每股32分；去年同期為虧損36億元或每股11.53元。調整後每股獲利39分，高於分析師預期的虧損41分。

淨銷售額從上年同期的30.2億元增至47.1億元，超出預期的43.7億元。去年同期銷售額下跌45%，主因疫情迫使店面暫時關閉，而購物者將支出轉移至雜貨和清潔用品，而非服裝和鞋類。

同店銷售額增加62.5%，高於FactSet估計的44.9%。

去年3月，許多人開始在網路上搜尋辦公用品和玩具來娛樂家中孩子，但梅西百貨全無準備。不過現在宣布開始投資這類業務，包括玩具、保健養生、寵物和家庭裝飾品，以吸引新顧客，同時也確保現有顧客回流。

甘內特在電話會議上說：「客戶已經點出我們失敗的地方。」

他特別提到護髮產品、美甲配件和美食是梅西百貨之前忽略的3個類別，但很快就會推出，可與目標百貨和沃爾瑪之類提供全方位商品的大型企業競爭。

梅西百貨希望藉此吸引更多40歲以下客戶。甘內特表示，首要目標是「千禧媽媽」。

新購物者是主要貢獻者之一。梅西百貨表示，上季新增460萬個客戶，比2019年同期增加23%。其中有47%進行網購。數位銷售額年增34%，比2019年增加32%。

電商銷售額占淨銷售額的37%，較去年同期店面關閉、營收僅靠數位銷售時下降6個百分點。但比2019年第1季提高13個百分點。

梅西百貨 目標百貨 紓困

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