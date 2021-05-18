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AT&T旗下華納將併Discovery 火併Netflix、迪士尼

財經新聞組／綜合報導
探索頻道CEO札斯拉夫將出掌合併後新公司。（路透）
探索頻道CEO札斯拉夫將出掌合併後新公司。（路透）

電訊巨頭美國電話電報公司(AT&T)宣布將旗下內容部門華納媒體(WarnerMedia)與探索頻道公司(Discovery)合併，有意創造好萊塢最大的製片廠以與媒體巨頭Netflix和迪士尼展開競爭。

根據協議，AT&T將解編不到3年前以850億元收購的時代華納(Time Warner)，與Discovery合組一家新的媒體公司。根據《金融時報》報導，這將創造一個由AT&T獨立出來的新業務，其市值可能高達1500億元。

AT&T將獲得總計430億元現金、債務以及華納媒體原有的部分債務。它表示，AT&T股東將獲得新公司71%的股票，而Discovery股東將擁有其餘29%。

如果得到監管機構批准，該協議將完全扭轉AT&T多年來推動的垂直整合內容和發行方向。兩家公司表示，這筆協議預計在2022年中完成。

AT&T表示，Discovery總裁兼CEO扎斯拉夫(David Zaslav)將成為最高負責人，該公司將在未來幾天內宣布新名稱。董事會將由13名成員組成，其中7名由AT&T提名，包括總裁；Discovery將提名6名成員，其中包括札斯拉夫。

但是，華納傳媒現任CEO基拉爾(Jason Kilar)的去向則不確定。目前基拉爾仍可保留頭銜，但是否會在新公司有其一席之地，將由扎斯拉夫決定。

擁有CNN、HBO和華納兄弟公司的AT&T在收購時代華納公司後，整合內容並更名為WarnerMedia。探索頻道公司旗下則有動物星球、TLC和探索頻道。

扎斯拉夫表示，兩家公司每年在內容上的總支出達200億元，與Netflix相當，而Netflix目前每年在內容上的支出約為170億元。扎斯拉夫說，新公司的目標是在全球吸引多達4億串流媒體用戶，而目前兩家公司分別擁有1億用戶。

但他並未提供合併後新公司的串流媒體產品的具體細節，但表示會有很大的彈性。HBO Max準備在未來幾周推出平價帶廣告的版本。今年年初推出的Discovery+也提供了附帶廣告版本。

據了解，HBO和HBO Max在全球擁有約6400萬訂戶。Discovery上月表示已有1500萬付費用戶。

相較之下，Netflix在全球擁有約2.08億訂戶，而Disney+在推出不到一年半時間裡就超過1億。

AT&T Netflix 提名

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