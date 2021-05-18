沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+

對沃爾瑪 來說，目前最大任務是如何留住客戶和吸引顧客。可用的工具之一是該公司去年9月推出的訂閱服務Walmart+。

沃爾瑪將在18日公布財報時說明該服務的進度。截至目前該零售商從未公布訂戶數，18日可能也不會，但投資人和分析師將聽取該公司對該計畫是否有助加深與購物者的關係並出售其他服務。畢竟維持市占率和客戶開車上門消費的重要性日益增加，尤其是在普遍接種疫苗並且可以自由選擇恢復傳統疫情 前的消費方式時。

沃爾瑪推出Walmart+，目的在將業務擴展到零售以外領域，並透過它來加強廣告、金融服務到醫療保健附加價值來賺錢。在客戶註冊該計畫時，就可以了解有關其購物清單和偏好的更多訊息，並將其轉化為客製化服務，例如個人優惠券和創造新的收入流，像是定向廣告。

瑞銀(UBS)零售分析師拉瑟(Michael Lasser)表示：「這是沃爾瑪用來提高客戶忠誠度和網購成長的另一種工具。」「而且更重要的是，它可以獲得更多消費者數據。」

沃爾瑪是全美最大食品雜貨商，在整個疫情期間，尤其是網路銷售和整體銷售額都有所增加，因為美國 人減少出門購物次數，並集中購買食品和其他與疫情相關的必需品，從肥皂到拼圖。其最近一個財年的美國同店銷售額較上年同期成長8.6%，電商銷售額猛增79%。雖然量販價格便宜，但它仍面臨著來自亞馬遜的強力電商挑戰、Dollar General和Aldi等平價零售商以及Instacart和Fresh Direct等第三方外送業者等眾多競爭威脅。

Walmart+是沃爾瑪針對亞馬遜會員制度Prime提出的對案，但更具價格和服務優勢。訂閱費用為一年98元或每月12.95元。它包括燃料折扣，次日免費送貨和第二天外送到府，以及從沃爾瑪店面無上限外送雜貨和其他商品。