我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪來說，目前最大任務是如何留住客戶和吸引顧客。可用的工具之一是該公司去年9月推出的訂閱服務Walmart+。

沃爾瑪將在18日公布財報時說明該服務的進度。截至目前該零售商從未公布訂戶數，18日可能也不會，但投資人和分析師將聽取該公司對該計畫是否有助加深與購物者的關係並出售其他服務。畢竟維持市占率和客戶開車上門消費的重要性日益增加，尤其是在普遍接種疫苗並且可以自由選擇恢復傳統疫情前的消費方式時。

沃爾瑪推出Walmart+，目的在將業務擴展到零售以外領域，並透過它來加強廣告、金融服務到醫療保健附加價值來賺錢。在客戶註冊該計畫時，就可以了解有關其購物清單和偏好的更多訊息，並將其轉化為客製化服務，例如個人優惠券和創造新的收入流，像是定向廣告。

瑞銀(UBS)零售分析師拉瑟(Michael Lasser)表示：「這是沃爾瑪用來提高客戶忠誠度和網購成長的另一種工具。」「而且更重要的是，它可以獲得更多消費者數據。」

沃爾瑪是全美最大食品雜貨商，在整個疫情期間，尤其是網路銷售和整體銷售額都有所增加，因為美國人減少出門購物次數，並集中購買食品和其他與疫情相關的必需品，從肥皂到拼圖。其最近一個財年的美國同店銷售額較上年同期成長8.6%，電商銷售額猛增79%。雖然量販價格便宜，但它仍面臨著來自亞馬遜的強力電商挑戰、Dollar General和Aldi等平價零售商以及Instacart和Fresh Direct等第三方外送業者等眾多競爭威脅。

Walmart+是沃爾瑪針對亞馬遜會員制度Prime提出的對案，但更具價格和服務優勢。訂閱費用為一年98元或每月12.95元。它包括燃料折扣，次日免費送貨和第二天外送到府，以及從沃爾瑪店面無上限外送雜貨和其他商品。

沃爾瑪 疫情 美國

上一則

華為：今年至少3億台設備搭載鴻蒙系統

下一則

中砸2136億人民幣支持半導體等關鍵產業

延伸閱讀

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……

離奇內幕 費城落選亞馬遜第二總部原因竟是……
沃爾瑪、家得寶等大型零售商財報 成美股本周焦點

沃爾瑪、家得寶等大型零售商財報 成美股本周焦點
美通膨預期 經濟學家上修

美通膨預期 經濟學家上修
自由了 沃爾瑪、好市多允許接種者 不用戴口罩

自由了 沃爾瑪、好市多允許接種者 不用戴口罩

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社

華爾街股市續挫 道瓊指數大跌逾530點

2021-05-11 14:44
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在