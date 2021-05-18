我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

科技持續不振 拖累股指走低

財經新聞組／綜合報導

繼上周走勢因高於預期的通膨數據而疲軟後，科技股的持續不振繼續拖累主要股指。

道瓊工業平均指數下跌54.34點或0.16%至3萬4327.79點。由於科技類下跌0.7%，史坦普500股下跌10.56點或0.25%至4163.29點。那斯達克綜合指數下跌50.93點或0.38%至1萬3379.05點。

大型科技股本周之始就開始承壓，蘋果和臉書分別下跌0.93%和0.15%，Netflix下跌0.9%，谷歌母公司Alphabet下跌0.46%。最近幾周科技股遭到拋售，因市場出現類股輪轉，從成長型股票轉向更廣泛的周期性股票、受惠經濟重啟的能源、金融和材料業。

通信服務類股Discovery和AT&T在宣布合併協議後上揚。AT&T宣布正在就將包括HBO在內的WarnerMedia與Discovery進行合併談判。新實體將自行上市掛牌交易。Discovery的B類股票上漲14%，而AT&T則在盤中觸及新高後下跌2.7%。

比特幣16日晚間大跌，因稍早馬斯克(Elon Musk)推文暗示特斯拉可能拋售其持有的比特幣，價格跌至4萬3000元以下。

但馬斯克17日早上再度推文澄清，指特斯拉「尚未出售任何比特幣」後，比特幣價格出現反彈，報4萬5505元。特斯拉股價下跌2.19%。

比特幣 特斯拉 AT&T

上一則

中國實體企業獲利 超過金融業

下一則

沃爾瑪財報觀察重點：Walmart+

延伸閱讀

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名
馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩
打臉馬斯克？天問一號總設計師：移民火星是幻想

打臉馬斯克？天問一號總設計師：移民火星是幻想
比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社

華爾街股市續挫 道瓊指數大跌逾530點

2021-05-11 14:44
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在