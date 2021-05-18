科技持續不振 拖累股指走低

繼上周走勢因高於預期的通膨數據而疲軟後，科技股的持續不振繼續拖累主要股指。

道瓊工業平均指數下跌54.34點或0.16%至3萬4327.79點。由於科技類下跌0.7%，史坦普500股下跌10.56點或0.25%至4163.29點。那斯達克綜合指數下跌50.93點或0.38%至1萬3379.05點。

大型科技股本周之始就開始承壓，蘋果和臉書分別下跌0.93%和0.15%，Netflix下跌0.9%，谷歌母公司Alphabet下跌0.46%。最近幾周科技股遭到拋售，因市場出現類股輪轉，從成長型股票轉向更廣泛的周期性股票、受惠經濟重啟的能源、金融和材料業。

通信服務類股Discovery和AT&T 在宣布合併協議後上揚。AT&T宣布正在就將包括HBO在內的WarnerMedia與Discovery進行合併談判。新實體將自行上市掛牌交易。Discovery的B類股票上漲14%，而AT&T則在盤中觸及新高後下跌2.7%。

比特幣 16日晚間大跌，因稍早馬斯克(Elon Musk)推文暗示特斯拉 可能拋售其持有的比特幣，價格跌至4萬3000元以下。

但馬斯克17日早上再度推文澄清，指特斯拉「尚未出售任何比特幣」後，比特幣價格出現反彈，報4萬5505元。特斯拉股價下跌2.19%。