我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每月250至300元兒童抵稅7．15起入帳 3900萬家庭受惠

2024選定了？川普6月將出席北卡黨代會 助奪回國會多數

Under Armour、特斯拉跌深 可低接

財經新聞組／綜合報導

在華爾街上周經歷艱難的一周走勢後，部分個股跌幅過大，已經出現逢低承接的機會。像是：特斯拉、京東、美光、Under Armour和迪士尼。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)認為Under Armour是這群股票中處於最可能反彈位置的個股。

他表示：「這支股票已經失寵了一段時間，如今已開始真正顯示出進入轉機。」

強生特別提到該股最近一路跌至每股約22元，他說：「我認為，在這種小幅回調的情況下，絕對應該買進該股。」

強生說：「它不僅在技術面上看來不錯，而且從基本面上看來也不錯。」

Piper Sandler分析師墨菲(Erinn Murphy)給予Under Armour加碼評級和31元的目標價，這意味著該股在14日收於22.78元後，仍有36%的上漲空間。

強生說：「它會這是在這種小小回調後值得買進的反彈個股。」

此外，Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)則點名特斯拉作為當下最好的交易。

她說：「特斯拉看起來真的很棒。」「目前看起來是個很好的切入點。」

謝伊建議投資人以550元價格賣出看跌期權，或者在長期投資為前提下以當前價位買入股票。

她說，「在周線圖走勢中，已經出現一些不錯的盤整，最終，我看好它有朝一日上探1000元。」

特斯拉 股票 投資

上一則

財經簡訊

下一則

華為：今年至少3億台設備搭載鴻蒙系統

延伸閱讀

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名

特斯拉股價收黑 馬斯克跌下全球富豪榜第2名
馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩

馬斯克澄清：特斯拉未賣出持幣 比特幣價格回穩
英單日確診近2000例仍解禁 強生籲國人抱持謹慎戒心

英單日確診近2000例仍解禁 強生籲國人抱持謹慎戒心
比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社

華爾街股市續挫 道瓊指數大跌逾530點

2021-05-11 14:44
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。路透

比特幣跌破4.5萬美元 馬斯克暗示特斯拉可能賣出持幣

2021-05-16 19:09

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒

全家確診新冠 12天內陸續死亡 獨留8歲、6歲童成孤兒
拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗

拜登：將與外國分享美國2000萬劑使用中3款疫苗
裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆

裸聊正妹人皮面具、巨乳假體一層層脫 媽呀…驚呆
最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅

最高法院9比0票裁定：警方無搜查令不得進入民宅
打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在

打完疫苗仍戴N95加護目鏡買菜者 大有人在