Under Armour、特斯拉跌深 可低接

在華爾街上周經歷艱難的一周走勢後，部分個股跌幅過大，已經出現逢低承接的機會。像是：特斯拉 、京東、美光、Under Armour和迪士尼。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)認為Under Armour是這群股票 中處於最可能反彈位置的個股。

他表示：「這支股票已經失寵了一段時間，如今已開始真正顯示出進入轉機。」

強生特別提到該股最近一路跌至每股約22元，他說：「我認為，在這種小幅回調的情況下，絕對應該買進該股。」

強生說：「它不僅在技術面上看來不錯，而且從基本面上看來也不錯。」

Piper Sandler分析師墨菲(Erinn Murphy)給予Under Armour加碼評級和31元的目標價，這意味著該股在14日收於22.78元後，仍有36%的上漲空間。

強生說：「它會這是在這種小小回調後值得買進的反彈個股。」

此外，Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)則點名特斯拉作為當下最好的交易。

她說：「特斯拉看起來真的很棒。」「目前看起來是個很好的切入點。」

謝伊建議投資 人以550元價格賣出看跌期權，或者在長期投資為前提下以當前價位買入股票。

她說，「在周線圖走勢中，已經出現一些不錯的盤整，最終，我看好它有朝一日上探1000元。」