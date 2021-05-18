5月建商信心指數 維持53不變

根據NAHB/Wells Fargo房市指數，5月房市建商信心維持53不變。高於50被視為正面。由於疫情封鎖和房市關閉，該指數在去年5月曾暴跌至37。之後隨著消費者急於購買郊區房屋，6月和7月房價急劇反彈。當前銷售狀況保持88不變；未來6個月的銷售預期增加1點至81；買家流量下降1點至73。

高盛 聘Uber主管 接手零售業務

高盛(Goldman Sachs)任命其零售銀行部門新負責人。高盛在內部備忘錄中通知員工，該公司吸收Uber技術主管、曾在亞馬遜工作14年的老將納赫(Peeyush Nahar)接下伊斯梅爾(Omer Ismail)於2月離職後空下的職位。高盛在推出消費部門後，主管陸續離職，引人擔憂。

大賣空主角 放空特斯拉 逾5億

知名投資人伯里(Michael Burry)在監管文件中透露，他放空特斯拉的部位價值超過5億元。伯里在次貸危機中大放異采，先後被同名著作和電影《大賣空》演繹。在向證券交易委員會(SEC)提交的文件中，截至第1季底，伯里長期持有特斯拉80萬100股特斯拉空頭部位，價值5.34億元。

FTC：加密騙局金額逾200萬

根據聯邦貿易委員會(FTC)統計，在過去6個月中，假冒馬斯克(Elon Musk)的犯罪者利用加密貨幣騙局非法獲利至少200萬元，為史上最高紀錄。這種手法是所謂的贈品騙局，騙子冒充加密世界中的名人，承諾「加倍」償還投資人送出的加密貨幣，但反而將騙來的加密貨幣收為己有。

Fisker不投資並拒比特幣 支付

電動車新創公司Fisker CEO菲斯克(Henrik Fisker)表示，該公司不打算投資比特幣或接受加密貨幣作為支付方案。他說，比特幣不是「永續性的解決方案」。這番話呼應特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)上周對環境的擔憂，馬斯克因擔憂使用化石燃料開採比特幣，宣布停止接受比特幣作為支付工具。

研究顯示 長工時致死率增3成

世界衛生組織(WHO)和國際勞工組織(ILO)研究顯示，漫長的工時每年導致全世界數十萬人喪生。研究估計，2016年中風和缺血性心臟病死亡人數為74.5萬人，自2000年來增加了29%。與每周工作35-40小時相比，周工時在55以上者中風的風險估計高出35%，而死於缺血性心臟病的風險則高17%。