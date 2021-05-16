AT＆T擬讓華納併Discovery 合併價值1500億美元

美國電信營運商AT＆T接近敲定一項協議，將旗下華納媒體與同業Discovery合併。（路透）

知悉內情的消息人士說，美國 電信營運商AT＆T接近敲定一項協議，要把內容部門華納媒體（WarnerMedia）與競爭同業Discovery合併，創造出一家企業價值1500億美元的媒體巨擘。這也是AT＆T繼五年前宣布收購時代華納後再次行動，尋求轉型成全世界最大垂直整合內容與經銷公司。

金融時報報導，兩名直接知悉情況的人士表示，AT＆T的董事會周日開會核准這項交易，預期數日內將宣布已敲定的協議。彭博資訊最先報導此消息。

若將華納媒體和Discovery合併，將讓AT＆T擁有最具價值的媒體組合事業，從華納兄弟的電影和電視製作、電影頻道網絡HBO、包括有線電視新聞網（CNN）在內的多個有線頻道，一直到涵蓋Discovery。Discovery在沒有腳本的烹飪和居家修繕節目的新串流服務方面已取得成功。

隨著Netflix多年來稱霸串流影音市場，全世界最大型媒體和科技公司一直尋求靠自家服務扳回一城。過去一年半來，迪士尼 、蘋果、華納媒體、Comcast、Discovery和其他公司都已推出串流平台，以便在娛樂領域的未來分一杯羹。

目前上述交易的結構尚不明朗，但AT＆T的市值約2300億美元，預期取得合併後企業的多數控制權；Discovery的市值為240億美元。

AT&T 執行長史坦基和Discovery執行長札斯拉夫2019年就曾討論將節目合併成一個串流服務，不含HBO的訂閱費約每月８美元。不過當時迪士尼公司公布將推出每月７美元的Disney+，包含星際大戰、皮克斯（Pixar）、漫威（ Marvel）和和迪士尼經典系列，AT&T和Discovery就放棄這一計畫。後來史坦基將HBO與華納媒體其他節目整合成旗艦串流服務HBO Ｍax，去年在美國推出，月費15美元。

Discovery旗下擁有居家修繕與房地產頻道HGTV、歐普拉電視網和Eurosport，今年1月推出每月5美元的串流服務，據札斯拉夫的說法，是他加入該公司十多年以來「最重要的新事業」。

HBO Max和Discovery Plus在串流服務競賽中各有一定魅力，Discovery在4月說，已有1500萬串流訂閱戶；HBO Max第1季簽下近300萬訂閱戶，到3月底已擁有970萬訂閱戶。

不過，兩家公司都在力拚更大的競爭同業，因為Netflix在全球擁有2.08億用戶，而Disney+推出僅一年半，就已吸引1.04億用戶。