金山房地產先鋒翁莉莉 用一生證明女人也能成功

在加州舊金山，華裔 翁莉莉（音譯，Lillie Wong）今年已101歲，這位百歲人瑞在當地打造房地產 王國，稱得上是先驅者；從小在重男輕女的環境下成長，心有不甘化為驅動力，寫下亮麗人生故事，證明女人也能成功。

翁女士2019年8月過百歲生日後隔天坐在老人院回憶童年往事，仍鮮明記得，大約八、九歲時， 父親說沒有錢供她上學，後來發現，父親有錢，只是不想為她付學費；還有一回，有個客人問父親，家裡四個孩子（翁女士和另外三兄弟）誰最優秀，當時翁女士在美國 正規學校和中文學校成績都最棒，沒想到父親口中說出的優秀孩子竟是她兄弟。

過百歲生日時，五代齊聚茶樓慶祝，翁女士提到用一生證明自己並不是弱者的真實故事。

翁女士說，當年聽到父親說她能力不及兄弟時氣瘋了，這股強大力量最終驅使她克服外在阻礙，事業顛峰時曾在灣區擁有五十多個房地產。

賣雜誌跨出賺錢第一步

翁女士父母來自台山，經營手洗洗衣店扶養孩子。

翁女士從小沒地位，卻很進取，她到附近理髮店收集二手雜誌，在唐人街上以每本10美分賣掉。之後，第一次婚姻失敗，20多歲時帶著兩個孩子，一面擔任裁縫、一面在洗衣店工作，並繼續學習。

40多歲時，她參加二次大戰的兄弟退役並建立家庭後，翁女士幫父親在傑克遜街買了粉紅色的三層樓房，家裡每個成員終於都有自己的公寓。

那次買房是翁女士首次涉足房地產市場，翁家如今仍保有那棟樓房。

當時，房地產不賣給中國人；翁女士克服種族主義，1949年再婚並開始到法學院進修，因為移民社區一直需要法律協助，而且跨足法律界可賺更多，那段期間，她在學校與朋友聊天，發現房地產領域大有可為。

棄學法律轉戰房地產

朋友說不久前賣房地產賺5000元，翁女士聽了後發現，房地產市場有錢賺，而且比在法律界容易，於是馬上轉換學科，一年內拿到地產經紀執照。

然而，她隨即在新領域遇到種族主義問題。數十年來，華人一直被法令禁止擁有房地產。

舊金山歷史學會（San Francisco Historical Society）前行政經理恩加雷蒂（Lorri Ungaretti）說，雖然最高法院1948年禁止種族契約限制，1952年加州最高法院也推翻各種《外國人土地法》（Alien Land Laws），但依種族限制住房所有權的條款仍有效。

種族主義也影響翁女士的職業生涯。

翁女士在房地產界開始求職時，便因種族偏見受阻；但她再接再厲，到第二家公司Kish & Co.找工時，被雇用了。接下來又面臨新挑戰：到哪裡找買家？

靠智慧把握機會

翁女士發現，看房和買房的人多為女性。她鎖定最熟悉的華裔和華裔美籍人社區為目標，在舊金山華文報紙上刊登公司賣房資訊，附上她的姓名和聯絡資訊，馬上收到大量回應。

很幸運，翁女士跨足地產市場正逢大量中國移民來到美國。根據美國華人歷史學會（Chinese Historical Society of America）的資料，1940年，加州有1萬2225名華裔美國婦女， 1960年增加兩倍多，達4萬1973人。

翁女士並非唯一的華裔地產經紀，但身為女性，她更具優勢；客戶往往要與經紀一起開車看房，而女人不會進男人車裡，翁女士載女客戶看房方便多了。為因應住房市場存有歧視偏見，有時必須暫時掩飾買方身分。

用一生突破性別歧視

翁女士是出色的地產經紀，很快的，她決定創業。

跨足房地產領域第一年，翁女士便開公司Skyway Realty；有了資本後，她開始投資房地產，最先在戴利城為家人買房，之後在灣區投資，到90年代，已投資數十套房屋和建築。

這些房地產多已售出，目前仍保有的其中一棟房屋位於嬉皮文化發源區內的唐尼街（Downey Street），根據Zillow房價指數，該地大型粉彩房屋行情為160萬元。

翁女士從頭回想一生，除了背誦中文學校的課文、和母親一起去銀行為自己開戶，還記得及第一次聽到「男孩比女孩優越」的說法等等，她說，「我已證明，這不是真的。」