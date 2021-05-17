沃爾瑪、家得寶等大型零售商財報 成美股本周焦點

沃爾瑪百貨（Wal-Mart）和家得寶（Home Depot）在內幾家大型零售商本周陸續公布財報，將是美股下一個關注的焦點。(路透)

美國股市上14日大舉反彈，氣勢絲毫不輸上周前三天大跌之勢，在聯準會（Fed）官員一再強調沒有理由退出寬鬆政策的安撫下，投資 人對通膨的疑慮明顯消散。

道瓊工業指數 上周五收盤漲360.68點，史坦普500和那斯達克綜合指數反攻之勢更強，分別大漲1.5%和2.3%。費城 半導體指數勁揚3%

不過，一周下來，史坦普和道瓊仍各跌1.1%；那斯達克跌2.3%，已連續四周下跌，是2019年8月以來最長頹勢。費城半導體指數一周跌了4.2%。

美股上周前三日大跌，是因為4月消費者物價指數（CPI）升至13年來最高。投資人擔心，原物料上漲恐怕會侵蝕獲利，而物價大幅上漲，也可能導致Fed不得不開始縮減寬鬆措施，美股也將因此少了一股推升力道。

不過，Fed官員這幾天仍一再重申通膨只是一時性的。Fed理事沃勒上周四表示，得看過幾個月的就業和通膨數據之後，再決定何時展開緊縮貨幣的措施。

沃爾瑪百貨和家得寶等幾家大型零售商本周陸續公布財報，將是市場下一個關注的焦點。投資人將從中尋找通膨和消費者支出的動態，也想確認企業是否仍然保持獲利的動能。Cresset資本管理公司投資長艾伯林說：「引人矚目的是這些上揚的成本會不會影響需求？」