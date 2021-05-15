多數勞工無應急存款 專家建議雇主幫忙強迫儲蓄

美國人沒有存錢應急的觀念。（路透）

存夠退休金 一直是許多人的奮鬥目標，但勞工 往往無法做到這一點，原因之一是他們經常透支未來能用的錢。

現在一些專家和議員正在討論幫助勞工避免這種情況的方式：由雇主提供緊急儲蓄 計畫。

這種方式與目前已經提供的退休儲蓄計畫類似，讓員工為不可預見的事件預先儲蓄，同時為退休生活提供長期資金。

這個想法在最近參議院有關退休保障的聽證會上浮出水面。

民主黨籍華盛頓州參議員穆瑞(Patty Murray)說：「在新冠疫情之前我們就已面臨退休危機。」「就像其他許多事情一樣，疫情只是火上加油。」

她說：「如果要讓美國更強大、更公平地重建，我們就必須解決這個問題，也就是長期以來協助家庭為未來規畫的方式就一直停滯不前。」

有很多複雜的原因讓勞工在為未來儲蓄方面遇到許多麻煩。

許多勞工無法參與雇主的退休計畫。即使有，也可能很難存夠足以用於緊迫需求的資金。

研究還顯示，美國人通常很難馬上拿出足夠金錢來應付意外支出。

根據聯準會(Fed)的2018年報告，40%的人拿不出400元。Bankrate.com於1月發布的最新調查報告指出，每10個人中只有不到4人可以提領存款支付1000元支出。

兩黨政策中心經濟政策主管阿卡巴斯(Shai Akabas)在參議院作證時表示，「不幸的是，美國人擁有的緊急儲蓄很少，甚至根本沒有。」

他建議，一種解決方法是將現在為職場退休計畫提供的自動提撥功能擴大到緊急儲蓄。這讓雇主能夠強制其員工參與存款計畫，自動將薪水的一部分用於例行儲蓄。

解決這項問題的努力已經在進行，但是仍存在一些挑戰，例如參與度低和監管壁壘。

阿卡巴斯說，「不幸的是，對那些想採取自動提撥的雇主來說，相關法律並不明確。」但今年兩黨可望重新提出一項協助雇主提供此類帳戶的法案。