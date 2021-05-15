我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

晶片短缺 估全球汽車業損失1100億

財經新聞組╱綜合報導

根據諮詢公司AlixPartners估計，2021年持續的車用晶片短缺問題預計將讓全球汽車業損失1100億元。較1月下旬606億元的估計大增81.5%，當時車商剛開始減產。

AlixPartners汽車和工業業務全球共同負責人韋克菲爾德(Mark Wakefield)表示，預估損失大增的原因很多，包括東京附近的晶片供應商瑞薩電子(Renesas)工廠大火以及汽車供應鏈面臨的天氣問題。

他表示：「疫情引發的晶片危機因為汽車業以往認為只是一般事件的問題而加劇，像是關鍵晶片製造工廠發生火災、德州的惡劣天氣和台灣的乾旱。」「但是這些問題現在已成為汽車業的大麻煩，進而驅使人們開始建立長期穩定供應鏈的需求。」

AlixPartners預測，由於短缺，今年汽車將減產390萬輛。這項數字也高於1月的預測，當時估計將減產220萬輛。

在拜登總統(Joe Biden)提出的2兆元基建提案中，大約有500億元專門用於美國半導體產業。

福特汽車和通用汽車(GM)等車商預計，由於晶片短缺，今年獲利將大幅減少。福特表示，2021年獲利將減少約25億元。GM則預計晶片短缺將使其獲利減少15億元至20億元。

對於新車而言，晶片是車用娛樂系統和動力轉向和煞車等基本功能極重要的零件。專家表示，根據車輛及其配備的不同，一輛車可能起碼用上數百種晶片。

AlixPartners總經理赫許(Dan Hearsch)說，「如今的汽車基本上會用上多達1400個晶片，且隨著汽車業繼續向電動車、聯網汽車乃至自駕車邁進，這個數字只會不斷增加。」

他表示，AlixPartners預計第2季對生產的影響最大，但下半年和2022年會逐步改善，「到第3季應就足以恢復正常運作。」「然後第4季可能會再出現一些雜音，預期明年能恢復正常。」

汽車 晶片 供應鏈

上一則

路透：台積美國建廠 擬加碼投資250億

下一則

中芯：與美溝通 拚解除制裁

延伸閱讀

車用晶片吃緊 汽車業今年損失金額上修至1100億美元

車用晶片吃緊 汽車業今年損失金額上修至1100億美元
路透：台積電擬加碼投資美晶圓廠 歐洲設廠前景黯淡

路透：台積電擬加碼投資美晶圓廠 歐洲設廠前景黯淡
台積電、聯發科 加入美國半導體聯盟 助美維持領先中國

台積電、聯發科 加入美國半導體聯盟 助美維持領先中國
華美半導體協會15日線上徵才 14家企業共近百份職缺

華美半導體協會15日線上徵才 14家企業共近百份職缺

熱門新聞

美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39
基金經理人說，大型科技股現在有如在辦超級特賣，買點浮現。路透

股市有便宜可揀 專家：這些大型科技股正在辦超級特賣

2021-05-13 05:36
Fundstrat Global Advisors創辦人Thomas Lee指出，11日美股遭雙重「恐慌事件」打擊，但這顯示市場舉白旗投降，大舉拋售持股，可能導致股市底部浮現。路透

美股驚見雙「恐慌事件」 可能是落底反彈前兆

2021-05-12 09:33
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定