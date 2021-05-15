晶片短缺 估全球汽車業損失1100億

根據諮詢公司AlixPartners估計，2021年持續的車用晶片 短缺問題預計將讓全球汽車 業損失1100億元。較1月下旬606億元的估計大增81.5%，當時車商剛開始減產。

AlixPartners汽車和工業業務全球共同負責人韋克菲爾德(Mark Wakefield)表示，預估損失大增的原因很多，包括東京附近的晶片供應商瑞薩電子(Renesas)工廠大火以及汽車供應鏈 面臨的天氣問題。

他表示：「疫情引發的晶片危機因為汽車業以往認為只是一般事件的問題而加劇，像是關鍵晶片製造工廠發生火災、德州的惡劣天氣和台灣的乾旱。」「但是這些問題現在已成為汽車業的大麻煩，進而驅使人們開始建立長期穩定供應鏈的需求。」

AlixPartners預測，由於短缺，今年汽車將減產390萬輛。這項數字也高於1月的預測，當時估計將減產220萬輛。

在拜登總統(Joe Biden)提出的2兆元基建提案中，大約有500億元專門用於美國半導體產業。

福特汽車和通用汽車(GM)等車商預計，由於晶片短缺，今年獲利將大幅減少。福特表示，2021年獲利將減少約25億元。GM則預計晶片短缺將使其獲利減少15億元至20億元。

對於新車而言，晶片是車用娛樂系統和動力轉向和煞車等基本功能極重要的零件。專家表示，根據車輛及其配備的不同，一輛車可能起碼用上數百種晶片。

AlixPartners總經理赫許(Dan Hearsch)說，「如今的汽車基本上會用上多達1400個晶片，且隨著汽車業繼續向電動車、聯網汽車乃至自駕車邁進，這個數字只會不斷增加。」

他表示，AlixPartners預計第2季對生產的影響最大，但下半年和2022年會逐步改善，「到第3季應就足以恢復正常運作。」「然後第4季可能會再出現一些雜音，預期明年能恢復正常。」