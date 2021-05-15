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台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

科技股續領反彈 那指仍周跌2.3%

財經新聞組╱綜合報導

即使本周之初股指重挫，但在科技股和經濟重啟帶動下，美股連續第二天反彈。

道瓊工業平均指數上漲360.62點或1.06%至3萬4382.13點。史坦普500指數上漲61.35點或1.49%至4173.86點。本周表現最差的那斯達克綜合指數急升304.99點或2.32%至1萬3429.98點。

主要股指本周先跌後漲，道指從10日到12日下跌近1200點。在此期間，史指和那指分別下跌4%和5%。之後這些指數雖然反彈，但是由於對通貨膨脹的擔憂仍影響市場情緒，本周仍然出現適度跌幅。道指和史指本周均下跌超過1%，科技股受創尤為嚴重，那指本周累計下跌超過2.3%。

科技股是表現最好的類股。特斯拉上漲3.16%，臉書上漲3.5％，而Alphabet和微軟上漲超過2%。蘋果、亞馬遜和Netflix也都上漲1%以上。

迪士尼逆勢下跌2.58%，該公司上季收入和串流媒體訂閱人數均遜於預期。

在疾病控制和預防中心(CDC)放寬戴口罩規定後，受復甦影響最大的股票再次暴漲。CDC表示，在大多數情況下，已完全接種疫苗的人不需要在室內或室外戴口罩。

聯合航空和美國航空均攀升超過5%。嘉年華和挪威郵輪公司均上漲8%以上，而皇家加勒比公司則上漲7.43%。

指數 口罩 CDC

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