FAANG中2股佳 Netflix遭棄

FAANG股票 本周重挫。即使13日小幅反彈，但臉書、亞馬遜、蘋果 、Netflix 和Google母公司Alphabet本周至少仍將下跌3%。這些高科技及成長型股票的拋售源自通膨擔憂加劇。

兩位交易員評估了哪些個股可能大幅回升，而哪些個股可能會繼續承受更大賣壓。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)點名蘋果為FAANG中最可能反彈的個股。他就技術面建議逢低買進蘋果，尤其是在跌破116元時。蘋果14日收報127.45元。

在空頭方面，戈登認為Netflix是FAANG中最弱的個股。他就其財報分析指出，即使其串流媒體服務獲利超出預期，但未能達成第1季提出的增加600萬新訂戶財測目標。

他補充說，從2019年到2020年，該公司的美國串流媒體市占率已流失9%。相對於史坦普500指數和最大競爭對手迪士尼，該公司的表現不佳，「它們的市占率正在流失，競爭對手正在崛起。我很擔心。」

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)也認為Netflix可能會遭到更多打擊。他提到的一些痛點包括製作原創內容的高成本、新的競爭對手以及訂戶增加放緩。

他說：「這並不代表Netflix最終不會成為全球獨大、用戶最多的經濟廣播品牌。」但他的確認為該公司未來將消耗大量現金，這可能導致股價疲軟。

他說：「對我來說，這是最弱的一環，為保持相對優勢，必須敬而遠之。」

像戈登一樣，許洛斯伯格也看好一支FAANG個股：Alphabet。他說，該公司的基本面很牢固，隨著經濟復甦，其廣告業務也取得不錯的成績，「隨著FAANG差距擴大，我建議做多Google，放空Netflix。」