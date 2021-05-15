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1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

財經簡訊

財經新聞組／整理

紓困支票數失效 4月零售零成長

因紓困支票效應減弱，商務部表示，4月零售銷售數據保持不變，3月則由初值成長9.7%上修至10.7%。接受《路透》調查的經濟學者預測零售額將成長1.0%；《道瓊》(Dow Jones)的預測為0.8%。剔除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售額在3月上修至7.6%後，4月下降1.5%。

高盛消費性業務主管遭挖角

高盛(Goldman Sachs)才剛開始推動消費銀行業務，就被對手挖走關鍵管理人員。根據市場消息，高盛Marcus品牌和Apple Card等消費性業務財務長莫漢(Sherry Ann Mohan)，在高盛任職15年後將於8月加入摩根大通(JPMorgan Chase)，出任商業銀行財務長。

亞馬遜擬在英國新增1萬員工

在前一日宣布將在美加各地新增7萬5000名外送和倉儲員工後，亞馬遜14日表示打算在英國招聘1萬多名固定員工。在英國的新工作將包括4個亞馬遜新倉庫，以及在倫敦、曼徹斯特、愛丁堡和劍橋的亞馬遜分公司辦公室職位，同時還包括雲端Amazon Web Services在內。

因暴力事件 Target停賣交換卡

零售業巨頭目標百貨(Target)表示，由於交換卡糾紛愈趨激烈，在威斯康辛州一家分店出現暴力事件後，暫時將交換卡下架。被移除的包括MLB、NFL、NBA和寶可夢(Pokemon)交換卡。但買家還是可以在目標百貨官網上網購買卡。疫情期間交換卡的需求激增，其轉售價格是買入價格的數倍以上。

永利配合CDC更改戴口罩規定

在疾病控制與預防中心(CDC)發布最新指南後，拉斯維加斯永利度假村(Wynn Las Vegas)也迅速更改佩戴口罩的規定，已接受新冠病毒疫苗注射的人無需在室內外佩戴口罩。該公司也向其Encore和Wynn的客人傳達CDC規定，如果未接種疫苗就必須戴口罩。但賭場不會驗證遊客是否接種疫苗。

Trivago上季營收同比減73%

網路旅遊搜索公司Trivago相信有失就有得，殺不死你的東西會讓你變得更堅強。持續14個月的疫情讓整體旅遊業陷入困境，由Expedia Group持有多數股權的Trivago第1季營收較與2020年同期下降73%，網路搜尋量暴跌55%。但CEO海佛(Axel Hefer)對Trivago的前景仍感樂觀。

高盛 口罩 亞馬遜

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