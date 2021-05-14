太耗電 特斯拉停收比特幣

特斯拉考量環境危害，停止以比特幣作交易工具。（路透）

馬斯克 (Elon Musk)決定特斯拉停止接受比特幣 付款，因為這可能會招致對該加密貨幣 破壞環境的新批評。

馬斯克12日表示，由於擔心「化石燃料在比特幣採礦中的使用量迅速增加」，特斯拉已停止接受比特幣支付車款。

他提示劍橋大學研究人員的數據顯示，比特幣讓用電量激增。

但特斯拉不會出售其持有價值25億元的比特幣，馬斯克表示，一旦開採「轉向永續能源」，就可能恢復比特幣交易。他說：「我們也在尋找其他使用不到比特幣能源和交易1%的加密貨幣。」

馬斯克的言論震撼了加密貨幣市場，在他發聲後，市值縮水了3658.5億元。

比特幣的批評者長期以來一直點名它對環境的影響。根據劍橋比特幣電力消耗指數，該加密貨幣耗用能源比瑞典和馬來西亞等整個國家還多。

要了解比特幣為何如此耗能，就必須深究其基礎技術，也就是區塊鏈。

比特幣的核心概念是去中心化，代表它不受任何單一機構控制。全球各地的電腦網絡都能生產。因此就有所謂的採礦者利用專用電腦來解決複雜的數學難題，從而使交易順利進行。這也是開採比特幣的唯一方法。

但採礦過程不是免費的，必須巨額投資於專用設備。所謂「工作量證明」是一個重要誘因：如果能解開其複雜的雜湊函式(Hashing algorithms)，就可獲得比特幣。

比特幣價格今年來已經上漲近70%。隨著價格上漲，礦工收入也增加，從而激勵更多參與者加入開採行列。

馬斯克並不是唯一擔心比特幣對環境影響的人。財政部長葉倫(Janet Yellen)2月時也警告，數位硬幣在進行交易時的「效率極低」，並使用「驚人」的電量。

至於比特幣真的危害環境，很難說。一方面，比特幣網路消耗大量能源。目前大部分比特幣開採都集中在中國，而中國的經濟仍然嚴重依賴煤炭。

但在另一邊，比特幣投資人則試圖迴避這種有害環境的說法，強調再生能源本越來越低，採礦者已開始採用。