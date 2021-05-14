迪士尼串流低於預期 公園冷清

迪士尼 公布第2財季業績，其串流媒體服務的收入和訂閱人數均低於預期。

相較於Refinitiv對分析師的調查，迪士尼上季每股獲利79分，高於預期的27分；營收 156.1億元，略低於預期的158.7億元。

但該公司的Disney +訂戶數未達預期，付費訂戶為1.036億，低於預期的1.09億。平均每用戶營收貢獻度也同比下降29%至3.99元，該公司將原因歸咎於新推出的Disney+ Hotstar，這是相較於一般Disney+收費較低的串流服務。

串流媒體服務一直是迪士尼在疫情期間業績的最大支柱，因為其他業務因新冠疫情限制而大量流失。但其快速成長動力似乎正在變慢。

迪士尼其他直接面對消費者的串流平台如ESPN+和Hulu，其每用戶平均貢獻度也在微幅下降。

該公司表示，截至第2季結束，整體串流平台訂戶數約達1.59億。

迪士尼的公園、體驗和產品部門營收下跌44%至32億元，這是因為其許多主題公園若非關閉，就是營運能力下降，並且遊輪和旅行團服務被暫停。

該公司表示，疫情讓該部門最近一季損失約12億元的營業收入。

迪士尼4月30日重新開放2座加州主題公園，因此過去幾周的收入都未反映在第2財季財報中。但是主題公園重新開放可能會提高第3財季財測。截至13日，巴黎主題公園是唯一尚未開放的場所。

本季度內容銷售和授權收入下降36%至19億元。「遊牧人生」(Nomadland)是上季唯一在戲院和Hulu同步上映的電影。最新的動畫電影「尋龍使者：拉雅」也在國際上映，並在Disney+ Premier Access上以30元付費收看。