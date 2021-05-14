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油價急升 無礙駕車出遊

財經新聞組／綜合報導

油價格飆升至每加侖3元以上，為2014年底以來最高水平，原因是殖民地油管(Colonial Pipeline)停擺壓縮了供應，正逢繁忙的夏季駕車季節來臨，經濟重啟和積壓需求也推動消費者出遊。

不過，Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)並不認為這會破壞民眾夏季出遊的想法，「如果好好想一想，過去一年一家四口獲得政府超過1萬元的補助。在7月1日之後，每個孩子每月還可獲得300元，所以每個月多出這些收入，即使面對當前的高油價，要支付這種價格真的大氣都不必喘一下。」

他補充說，航空價格上漲也可能促使消費者選擇開車出門，「我看好Six Flags。在附近主題公園遊玩會比去迪士尼和海洋世界等目的地更好，因為它們開車就可以到，不但可以一日遊，也可以度周末。」

Six Flags是一家市值35億元的娛樂公園業者，其股價2021年上揚21%，是史坦普500指數的2倍多。泰普說，這支股票還有再漲的空間，「Six Flags目前的估值不高，我真的認為，在接下來幾季，它的財測和獲利修正會越來越高，所以當下是買進良機。」

FactSet數據顯示，該公司預計2021財年每股虧損82分，較疫情爆發的2020年每股虧損近5元要小。預計2022年將恢復每股獲利1.92元。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)短期內也看好Six Flags，但長期而言，另一支主題公司個股是更好的選擇。

她說：「迪士尼除了公園之外還有其他更吸引人的因素，因為它還擁有Disney+和許多其他業務。」「相信後者更具吸引力，因為其主題公園的前景仍然不看好。迪士尼公園在疫情前是全球最熱門的旅遊地，相信疫情後仍將如此。」

迪士尼 疫情 油價

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