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1張圖：全美3285萬人確診 46.6%民眾已打1針

加州12-15歲可打輝瑞疫苗了 210萬人符合資格

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 低於預期

勞工部表示，截至5月8日當周經季節性因素調整後的初請失業金人數總計為47.3萬，前周為50.7萬。低於「路透」調查的經濟學者預計的49萬份申請。雖然職位空缺達到創紀錄的810萬，正式失業人口接近1000萬，但企業卻爭相尋找勞動力。裁員率創歷史新低。

PayPal 收購Happy Return

隨著PayPal擴張業務至支付範圍之外，進入實體零售和網售領域，開始在電商領域進行另一筆收購。這家數位支付巨頭宣布一項收購交易，涉及金額不詳，目標是新創公司Happy Return。這家擁有120名員工的公司位於加州聖莫尼卡，可讓人們親自歸還網購商品。

波音周內恢復737 Max交機

波音公司宣布，在美國航空業者開始修理數十架遭停飛的客機的同時，聯邦官員也批准了該公司解決電氣問題方案，因此可望在「一周內」恢復波音737 Max飛機的交機。聯邦航空管理局(FAA)批准波音修復生產過程中的電氣問題，該問題上月讓100多架飛機停飛。

麥當勞直營店 員工加薪10%

麥當勞將提高美國直營店員工時薪，以吸引1萬名新員工。未來幾個月，麥當勞所有美國直營店員工將平均加薪10%。視店面位置而定，菜鳥員工時薪為11至17元，而輪班經理為15至20元。預計2024年時所有直營店員工平均時薪將達15元。加薪不適用加盟店，麥當勞在美國有95%店面是加盟店。

沃爾瑪 併虛擬試衣公司

沃爾瑪將收購虛擬試衣間新創公司Zeekit，以推動時尚發展並迎合網購服裝的顧客。交易財務條款沒有透露，被收購的零售商也拒絕說明，理由是目前正處18日發布財報前的緘默期。沃爾瑪表示，未來客戶可以使用該功能試穿沃爾瑪自有品牌或網站上的本土品牌如Free People、Champion和Levi Strauss。

美國 麥當勞 沃爾瑪

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