市場憂Fed錯估通膨 恐提前升息

市場擔心Fed對通膨的估計有誤。（路透）

火熱的4月通膨數據嚇壞了市場，擔憂聯準會(Fed)認為物價上漲只是暫時的看法錯了。

如果Fed錯了，那就代表它可能會開始加快收回寬鬆政策，並最終提高利率。

4月消費者物價指數(CPI)較上年同期增加4.2%，是2008年9月來最大的升幅。經濟學者此前預計為3.6%，原因是去年基期較低。剔除食品和能源的核心CPI同比成長3%，月增0.9%，也高於預期的2.3%和0.3%。

保德信金融(Prudential Financial)首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)質疑：「Fed說的暫時是有多短暫？」「這只是對估值早已偏高的股市新增更多不確定性。即使股市回跌，估值仍然很高。因此必須考量市場因素，是否將其視為重新開放的必然性？」

Fed之前警告，隨著經濟重新開放，以及相較去年飽受疫情 震盪的偏低基期，通膨率會趨熱，短期內將出現高通 膨。Fed副主席克拉里達(Richard Clarida)12日重申，通膨上漲應該只是短暫的。

Fed曾表示可以容忍通膨率短暫超過其2%目標。但較令人擔憂的是，通膨可能變得過熱，Fed將被迫提高利率並持續升息，這對股市不利。

Moody’s Analytics首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)說：「疫情並未消退。」即使CPI令人驚訝，但他仍然預期通膨爆發是相對短暫的，「企業只是將它們在疫情期間削減的價格正常化。」

贊迪說，「Fed希望推升通膨率，但是顯然，當通膨真的出現時，大家會開始設定上限，並擔心其加速可能會過熱。」但他仍然預期夏季通膨率會趨於平穩，預計明年成長率為2.5%。

克羅斯比說，股市現在將擔心通膨可能會長期上升，「必須強調這是正面訊息，因為經濟正在重啟。但隨著通膨升溫，其他問題也連帶出現。」「Fed希望提高通膨率，但有能力控制嗎？」

BMO利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示，期貨市場對Fed升息的預期已由2023年中旬提前至2022年12月，「如果市場真的相信Fed將對這個數字做出巨大回應，那麼國債殖利率 將提高4個基點。」