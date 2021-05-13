調查：疫情憂慮 阻礙員工重返辦公室

一項最新調查顯示，只有十分之一受雇者表示與他人共同工作才會感到自在。

這項調查結果顯示，人們對新冠病毒疫情 和企業說服員工重返工作崗位並尋求雇用更多員工可能面臨的挑戰充滿憂慮。這項調查是由美國 零售業聯合會(NRF)和Prosper Insights & Analytics對近8000人進行的。

但是，其他受訪者也分享了一些可以讓他們放心的預防措施。有48%的人說需要接種疫苗 才能重返工作崗位並與他人互動；其次有35%的人說周遭同事也需接種疫苗，34%說在工作時須保持社交隔離，33%說在工作場所必須強制佩戴口罩。近三分之一受訪者表示，疫苗接種普及率須更高，並要求生病員工留在家中。

甚至那些自稱已接種疫苗或打算接種疫苗的人在受訪時都表示，他們希望自己的公司採取其他措施，例如提供足夠的空間以與同事保持距離。

最近幾周，越來越多美國人接種新冠疫苗，而病例愈趨減少。根據疾病控制與預防中心(CDC)統計，截至11日，超過46%的美國人已經注射一次或多次疫苗，且有35%完成疫苗療程。約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)彙編數據顯示，新增病例數於11日降至約3萬8000件，為9月來首次降至4萬例以下。

死亡人數也急劇下降。在冬季高峰期時每天約有3000人死亡。最新的7日平均數為608人。

NRF政府關係資深副總裁佛蘭奇(David French)表示，「眼前有兩個不同的重返工作崗位問題。」「先是有關『如何讓不工作的人重新回到工作崗位？』，然後是『如何讓正在工作但在異地工作的人重回辦公室？』」

他說，調查集中在後一個問題，但也揭示一些與疫情有關的因素，導致失業者選擇退出勞動市場，像是每周300元的失業救濟金。