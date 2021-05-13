通膨壓低科技股 道指重挫682點

由於通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，科技股全面重挫，美股大幅下跌。

道瓊工業平均指數 下跌682.09點或1.99%至3萬3587.07點，為1月以來最糟單日表現。史坦普500指數下跌89.06點或2.14%至4063.04點，為2月以來最大跌幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌357.75點或2.67%至1萬3031.68點，本周跌幅超過5%。

上月通膨率以2008年以來最快速度上升，消費者物價指數(CPI)較上年同期猛增4.2%，高於《道瓊》(Dow Jones)估計的3.6%。月增率0.8%，也高於預期的0.2%。扣除食品和能源價格的核心CPI年增3%，月增0.9%；也分別高於預期的2.3%和0.3%。

投資人擔心通膨率上升會壓縮獲利率並侵蝕企業獲利。且如果物價壓力持續太久，聯準會(Fed)將被迫收緊貨幣政策。

由於債券殖利率 跳升，本周和本月一直承壓的科技股再次領跌。Alphabet、微軟、臉書、亞馬遜和蘋果均下跌超過2%，而晶片製造商Nvidia和AMD也下跌。特斯拉下跌4.42%。

能源股則受惠通貨膨脹而走升，為大盤提供了一定程度的緩衝。西方石油 (Occidental Petroleum)攀升2.45%。雪佛龍(Chevron)和馬拉松石油(Marathon Oil)也走高。