我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

通膨壓低科技股 道指重挫682點

財經新聞組／綜合報導

由於通膨數據顯示物價上漲壓力高於預期，科技股全面重挫，美股大幅下跌。

道瓊工業平均指數下跌682.09點或1.99%至3萬3587.07點，為1月以來最糟單日表現。史坦普500指數下跌89.06點或2.14%至4063.04點，為2月以來最大跌幅。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌357.75點或2.67%至1萬3031.68點，本周跌幅超過5%。

上月通膨率以2008年以來最快速度上升，消費者物價指數(CPI)較上年同期猛增4.2%，高於《道瓊》(Dow Jones)估計的3.6%。月增率0.8%，也高於預期的0.2%。扣除食品和能源價格的核心CPI年增3%，月增0.9%；也分別高於預期的2.3%和0.3%。

投資人擔心通膨率上升會壓縮獲利率並侵蝕企業獲利。且如果物價壓力持續太久，聯準會(Fed)將被迫收緊貨幣政策。

由於債券殖利率跳升，本周和本月一直承壓的科技股再次領跌。Alphabet、微軟、臉書、亞馬遜和蘋果均下跌超過2%，而晶片製造商Nvidia和AMD也下跌。特斯拉下跌4.42%。

能源股則受惠通貨膨脹而走升，為大盤提供了一定程度的緩衝。西方石油(Occidental Petroleum)攀升2.45%。雪佛龍(Chevron)和馬拉松石油(Marathon Oil)也走高。

指數 殖利率 石油

上一則

中國上月M2增8% 20月低點

下一則

鴻海集團富智康Q1 虧損縮小39%

延伸閱讀

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？
美股道瓊早盤跌逾百點 美4月通膨升得比預期高

美股道瓊早盤跌逾百點 美4月通膨升得比預期高
全球最大避險基金創辦人：拜登升高通膨和美元貶值風險

全球最大避險基金創辦人：拜登升高通膨和美元貶值風險
牽動貨幣政策 CPI受注目

牽動貨幣政策 CPI受注目

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體