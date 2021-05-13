我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

那指反彈先鋒 微軟最被看好

財經新聞組／綜合報導

股市拋售高成長科技股的風潮繼續高漲，讓以科技股為主的那斯達克100指數再次承壓，超過半數的成份股淪入修正或更差。Zoom Video、Peloton、Splunk和百度等一些受創最重的個股已較其52周高點下跌逾40%。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)點名那指100中某支個股最可能反彈：「那一定會是微軟。」「現在不是2000年3月10年期殖利率還在6.5%，而股市正處於業務和獲利周期終點時。其實科技股資本支出現在大約占總資本支出的50%，因此我們預期相關個股將能參與其中並從中受惠。」

由於擔心通膨和殖利率上升，今年科技股總體表現不佳。騰格勒指出，10年期美國國債殖利率雖攀升至1.63%，但仍處歷史低點。

她說：「微軟一直配合今年股市進行橫盤整理，但其上季營收增加90%，並調高了財測目標。」「營收表現很好是個事實，因此這是一家可以在未來3到5年內擁有的企業，投資人也可以為孫子孫女買進。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)也看好微軟，並認為從技術面來看它會漲得更多，「在發布財報前就已表現出色。在發布之前，我們將微軟部位削減一半。但在發布後就回補了。」

他說，「它已脫離3月低點，在11日站上240元價位，這將是個重要的支撐點，並且將自此開始上漲。我看好微軟，而且我認為它將成為領頭羊。」

微軟股價較4月底高點下跌6%。過去一個月下跌4%。

微軟 殖利率 營收

上一則

李克強：加強金援受疫情影響企業

下一則

中國上月M2增8% 20月低點

延伸閱讀

科技股空頭回補 道指2月來最糟

科技股空頭回補 道指2月來最糟
道指下波行情 英特爾、思科和霍尼韋爾接棒

道指下波行情 英特爾、思科和霍尼韋爾接棒
巴沙迪那市警長擬2022年退休

巴沙迪那市警長擬2022年退休
社群媒體不振 臉書獨強

社群媒體不振 臉書獨強

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
美國民眾領到紓困金也不敢消費，餐館冷冷清清。歐新社

就算領到紓困金 日、美民眾也不大敢消費

2021-05-12 09:03
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
美國4月通膨年增率達4.2%，一部分反映基期效應因素。路透

美國通膨熱得發燙 對美股有何意義？

2021-05-12 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體