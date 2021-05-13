那指反彈先鋒 微軟最被看好

股市拋售高成長科技股的風潮繼續高漲，讓以科技股為主的那斯達克100指數再次承壓，超過半數的成份股淪入修正或更差。Zoom Video、Peloton、Splunk和百度等一些受創最重的個股已較其52周高點下跌逾40%。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)點名那指100中某支個股最可能反彈：「那一定會是微軟 。」「現在不是2000年3月10年期殖利率 還在6.5%，而股市正處於業務和獲利周期終點時。其實科技股資本支出現在大約占總資本支出的50%，因此我們預期相關個股將能參與其中並從中受惠。」

由於擔心通膨和殖利率上升，今年科技股總體表現不佳。騰格勒指出，10年期美國國債殖利率雖攀升至1.63%，但仍處歷史低點。

她說：「微軟一直配合今年股市進行橫盤整理，但其上季營收 增加90%，並調高了財測目標。」「營收表現很好是個事實，因此這是一家可以在未來3到5年內擁有的企業，投資人也可以為孫子孫女買進。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)也看好微軟，並認為從技術面來看它會漲得更多，「在發布財報前就已表現出色。在發布之前，我們將微軟部位削減一半。但在發布後就回補了。」

他說，「它已脫離3月低點，在11日站上240元價位，這將是個重要的支撐點，並且將自此開始上漲。我看好微軟，而且我認為它將成為領頭羊。」

微軟股價較4月底高點下跌6%。過去一個月下跌4%。