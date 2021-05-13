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1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸車貸激增 加重家庭債務

聯準會(Fed)發布統計，由於房貸和車貸激增，第1季家庭債務餘額總額增加850億元或0.6%達到14.64兆元。房貸激增1170億元或1.2%至10.16兆元；車貸增加80億元達1.38兆元；而學貸餘額增加290億元達1.58兆元。但卡債餘額下降490億元至7700億元，為開始統計以來第二大減幅。

赫茲獲60億重建資金 股價飆

汽車租賃公司赫茲(Hertz Global)股價暴漲逾55%，因該公司選擇接受60億元重建資金，對申請第11章破產保護公司的股東而言，這樣的回報十分罕見。投資公司Knighthead Capital Management和Certares Management等贏得收購Hertz的破產重組競標，該公司希望6月底前退出破產保護。

方舟投資 大賣維珍銀河持股

在方舟投資(Ark Invest)旗下太空探索ETF賣出該公司所有股份後，維珍銀河(Virgin Galactic)股價大跌11.55%。由知名投資人伍德(Cathie Wood)操盤的這支基金在該公司發布第1季財報後，於11日賣出29萬3962股Virgin Galactic股票。

溫蒂雞肉三明治熱賣

溫蒂漢堡上季業績優於預期，並調升全年財測，因其強化早餐和雞肉三明治的押注獲得回報。現在預計調整後每股獲利在72分至74分間，高於之前估計的67分至69分。該公司已在廣告上投入350萬元以推廣其早餐食品。該公司希望其海外業務和早餐菜單未來銷售會繼續成長。

特斯拉中國銷售 大減27%

根據中國乘用車協會的最新數據，特斯拉上月售出2萬5845輛中國製造的電動車，較3月的3萬5478輛減少27%。數據顯示，特斯拉在4月從其上海廠出口了1萬4174輛車，但未揭露特斯拉3月的出口數據。該協會指出，4月中國新能源乘用車總體月減12%；該類別包括純電動和混合動力車。

數位貨幣Diem 棄瑞士投美國

臉書支持的數位貨幣計畫Diem表示，已撤回向瑞士申請支付許可，並將其業務轉移到美國。監督Diem數位貨幣開發的Diem協會一直向瑞士FINMA申請支付系統許可證，但現在宣布放棄，而其美國子公司已與加州銀行Silvergate合作發行該代幣。同時表示將其營運總部由日內瓦遷至美國華盛頓DC。

美國 特斯拉 投資

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經濟復甦強勁 聯合國上調中國GDP至8.2%

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特斯拉將失去一個重要收入來源

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狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

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