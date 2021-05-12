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經濟正復甦 供應鏈扯後腿 從勞動力到原料都短缺

財經新聞組╱綜合報導
勞動力不足是經濟復甦最大阻力。（歐新社）
勞動力不足是經濟復甦最大阻力。（歐新社）

美國經濟在陷入幾個世代以來最嚴重的衰退後正在重新再起，但各種供應鏈限制正在威脅這波反彈。

從勞動力到半導體、木材和包裝材料都面臨嚴重短缺。由於氯供應量低迷，今年夏天甚至沒有幾個游泳池開放。物品稀缺不僅讓經濟無法發揮全部潛力，而且還加劇了通貨膨脹率上升的擔憂，因為供應不足往往迫使企業提高價格。

巴克萊(Barclays)美國經濟研究負責人加彭(Michael Gapen)表示：「這些短缺都會影響經濟的復甦速度。」「勞動力和非勞動力投入是生產必要。兩者都很需要。如果沒有晶片來製造汽車，就不可能雇用更多勞工。」

由於許多美國人尚未重返工作崗位，勞動參與率仍遠低於新冠疫情前水平。這部分是由於慷慨的失業救濟金和育兒政策。

勞動力參與率在2020年4月跌至1973年來最低水平。即使接下來幾個月有所上升，但仍低於疫情前水平：今年4月為61.7%，而2020年3月之前在63%以上。

同時，在零件和原材料供應緊縮之下，製造商正努力追趕需求。從住房到服務業、科技、汽車和休閒業，整個經濟領域的反彈停滯不前。

在疫情爆發時，本就炙手可熱的半導體業對智慧手機和電腦等產品的需求激增，從而引發前所未有的供應衝擊，使各產業急於滿足訂單。

不只電子業和汽車業，各類型公司都感受到這股危機。分析顯示，晶片已成為許多產品必要的零件，因此就連醫療器械、化學藥品、服裝甚至菸草公司也都示警。

木材價格今年上漲超過80%，較一年前上漲340%。主因疫情封鎖導致供應減少和對新屋需求激增所引發的。

此外，根據Mintec Global的數據，塑料、紙張和金屬等包裝材料也嚴重短缺，自疫情開始以來，包裝成本已上漲超過50%。

大多數塑料價格都處於多年高位，第3季聚丙烯價格較去年同期上漲一倍以上。同時物流運費也因塞港和貨櫃輪不足而成倍增加。

疫情 美國 汽車

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