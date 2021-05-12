我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

旅遊反彈 國殤日出遊人數料增60%

財經新聞組╱綜合報導

在即將到來代表暑假開始的陣亡將士紀念日(Memorial Day)長周末，旅遊可望爆發。AAA Travel預測，搭火車、赴機場和開車上路的人將同比增加60%，即使汽油價格飆升至7年來新高。

該組織預測，在5月27日至31日之間，預計將有超過3700萬人次出遊，大多選擇國內目的地和駕車出遊。AAA Travel資深副總裁特威代爾(Paula Twidale)表示，旅遊反彈除了反映出壓抑的需求，也反映出更高的疫苗接種率。

她表示：「隨著越來越多人接種新冠病毒疫苗，並且消費者信心增強，今年陣亡將士紀念日出遊的願望大幅增加。」「這種被壓抑的需求是主要原因，這會是夏季的有力指標，但仍必須嚴守重要的安全預防措施。」

特威代爾警告說，新的變種病毒或其他未知因素也可能會影響旅遊復甦。

汽油價格也可能對駕車出遊造成影響，由於需求旺盛和網路攻擊後臨時關閉油管配送系統，許多地區的汽油價格預計將超過每加侖3元。

AAA Travel數據顯示，預測燃料價格將飆升至2014年以來最高平均水平。但是這可能不會削弱出遊的決心。預估今年陣亡將士紀念日有9成度假者、約3400萬人會駕車旅遊，比2020年增加52%，但仍較2019年低9%。

AAA發言人麥吉(Jeanette C. McGee)在聲明中說：「由於許多人渴望出遊，預計汽油價格不會形成障礙。」

今年假期將有250萬人搭機旅遊。這是2020年的6倍多，猛增557%，但仍比2019年少了75萬名旅客。

根據AAA Travel的數據，只有23.7萬名度假者選擇乘坐公共汽車或火車旅遊，這是除2020年之外史上最低水平。

油價 疫苗 變種病毒

上一則

鴻海印度iPhone 12 傳產能減半

下一則

牽動貨幣政策 CPI受注目

延伸閱讀

印度變種病毒傳染力更強 與新加坡4感染群有關

印度變種病毒傳染力更強 與新加坡4感染群有關
南非發現多起變種病毒案例 民眾憂第三波疫情

南非發現多起變種病毒案例 民眾憂第三波疫情
輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要

輝瑞反對放棄疫苗專利 德藥廠BioNTech附和：沒必要
大麻遊行可以 老兵遊行遭拒 市府被指雙標

大麻遊行可以 老兵遊行遭拒 市府被指雙標

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17
美股11日早盤跌成一片，科技股又跌得更重。美聯社

華爾街股市續挫 道瓊指數大跌逾530點

2021-05-11 14:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨