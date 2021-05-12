旅遊反彈 國殤日出遊人數料增60%

在即將到來代表暑假開始的陣亡將士紀念日(Memorial Day)長周末，旅遊可望爆發。AAA Travel預測，搭火車、赴機場和開車上路的人將同比增加60%，即使汽油價 格飆升至7年來新高。

該組織預測，在5月27日至31日之間，預計將有超過3700萬人次出遊，大多選擇國內目的地和駕車出遊。AAA Travel資深副總裁特威代爾(Paula Twidale)表示，旅遊反彈除了反映出壓抑的需求，也反映出更高的疫苗 接種率。

她表示：「隨著越來越多人接種新冠病毒疫苗，並且消費者信心增強，今年陣亡將士紀念日出遊的願望大幅增加。」「這種被壓抑的需求是主要原因，這會是夏季的有力指標，但仍必須嚴守重要的安全預防措施。」

特威代爾警告說，新的變種病毒 或其他未知因素也可能會影響旅遊復甦。

汽油價格也可能對駕車出遊造成影響，由於需求旺盛和網路攻擊後臨時關閉油管配送系統，許多地區的汽油價格預計將超過每加侖3元。

AAA Travel數據顯示，預測燃料價格將飆升至2014年以來最高平均水平。但是這可能不會削弱出遊的決心。預估今年陣亡將士紀念日有9成度假者、約3400萬人會駕車旅遊，比2020年增加52%，但仍較2019年低9%。

AAA發言人麥吉(Jeanette C. McGee)在聲明中說：「由於許多人渴望出遊，預計汽油價格不會形成障礙。」

今年假期將有250萬人搭機旅遊。這是2020年的6倍多，猛增557%，但仍比2019年少了75萬名旅客。

根據AAA Travel的數據，只有23.7萬名度假者選擇乘坐公共汽車或火車旅遊，這是除2020年之外史上最低水平。