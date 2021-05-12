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科技股空頭回補 道指2月來最糟

財經新聞組╱綜合報導

科技股遭到重擊，讓美股今年瘋狂走勢再添一筆。由於對通貨膨脹率上升和估值過高的擔憂，大型科技股開盤即重挫，賣壓之後遍及其他類股。

但奇怪的是，科技股尾盤反彈，投資人重回亞馬遜和Netflix等個股懷抱，而其餘市場則陷入大跌。

以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中一度下跌2.2%，尾盤拉至平盤，下跌12.43點或0.09%收1萬3389.43點。道瓊工業平均指數大跌473.66點或1.36%至3萬4269.16點，為2月26日以來最糟單日走勢，主遭Home Depot和Travelers Companies拖累。史坦普500指數下跌36.33點或0.87%收4152.1點，11個類股中有10個下跌。

早盤股指動盪，高價科技股引領大盤走低，拋售波及銀行到能源和工業等各個類股。但之後許多科技股收復大部分跌幅。亞馬遜和Netflix都上漲1%以上，臉書上漲0.18%，蘋果和Alphabet也都收復不少跌幅。以成長型個股為目標的方舟創新ETF漲幅超過2%。

特斯拉下跌1.88%，但已較盤中低點拉回不少。它是高估值和高預期的典型成長型股票

部分交易員表示，空頭回補是促成科技股盤中反彈因素。當股票急跌時，放空股票的空頭交易必須回補部位，以平倉並變現。

股票 指數 亞馬遜

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