聖路易聯準會(Fed)行長布拉德(James Bullard)承認經濟的確有些進展，但表示還不到收緊寬鬆政策的時候。他說，自2020年3月新冠疫情爆發以來，寬鬆政策以及積極的疫苗接種是經濟成長的主因。即使未來通膨加劇，Fed仍應保持寬鬆政策，直到有更明確的跡象顯示病毒不再是主要威脅為止。

YouTube 成立1億元Shorts基金

YouTube宣布成立一項1億元基金，支付給在其新推出的TikTok競爭平台Shorts上點擊最多的創作者。該公司表示：「Shorts基金只是我們為YouTube Shorts建立長期獲利模式的第一步。」並補充說，該基金將在未來幾個月內啟動。YouTube想藉此與TikTok、Snap和Instagram的Reels等對手競爭。

航空業施壓英美政府開放旅遊

美國和英國幾家大型航空公司CEO加大對各自政府的壓力，要求恢復兩國間的航空旅遊，並要求舉行峰會來討論這個問題。打算夏天推出美英航線的達美航空、聯合航空、美國航空、英國航空、維珍航空和捷藍航空的CEO簽署一份公開信，強調疫苗接種增加以及恢復旅遊有利經濟。

波音新訂單連3月超過取消數

波音公司4月新接訂單連續第3個月超過取消訂單，但其最暢銷的737 Max飛機仍暫停交機以繼續努力解決電氣問題。波音上月獲得25架新訂單，而客戶取消了17架。因製造問題而停止5個月交機的787夢幻機，上月交機9架。截至4月底的飛機訂單有4045架，近3200架是Max，433架是夢幻機。

L Brands將在8月分拆維密上市

L Brands表示將分拆其維多利亞的秘密(Victoria's Secret)品牌，而非出售它。該公司表示，雖有許多潛在買家表達興趣，但董事會作出結論，將維多利亞的秘密和Bath & Body Works分為兩家獨立的上市公司會是更好的選擇。分拆預計將在8月完成。

Palantir營收 增49% 擬持比特幣

國防工業和大型企業軟體分析工具製造商Palantir第1季營收成長49%，超過華爾街預期；獲利也與預測相符。調整後每股獲利4分，與預期相同；營收3.41億元，超越預期的3億3220萬元。財務長格萊澤(David Glazer)表示，該公司考慮將比特幣納入資產負債表中，而且「絕對是選項之一」。