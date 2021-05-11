勞工短缺嚴重 拖累餐廳重生

勞工短缺是酒店業復甦的最大障礙。（歐新社）

像該領域其他人一樣，有些餐廳對於能夠在新冠疫情 摧殘下仍能存活非常感激，現在預期即將重返以往水準，但這並不容易。

餐飲產業面臨的障礙超過教育。業者面臨著封閉的旋轉門、容量限制、公衛法規以及接下來揮之不去的不確定性。

有些人能夠倖存，多半要歸功於政府援助、外帶業務和運氣，但更多人沒能跨過去。最重要的是，它們現在面臨著嚴重的勞工短缺以及監管立法方面的障礙。

根據全國飯店協會(National Restaurant Association)統計，2020年有超過11萬家酒吧和飯店關門大吉。在大多數州，為對抗新冠病毒而採取的嚴厲封鎖措施，迫使獲利率本就偏低的企業徹底關門，然後再以有限容量重新營業。

但是，由於疫苗接種為這場戰鬥提供了希望，因此酒店業的運氣可能會開始好轉。

但不是每個人都這麼相信。

商務部說，失業救濟金的增加不利低薪勞工重返工作崗位。還有技術方面的無法匹配，導致勞工必須努力適應新的技能，同時對疫情的未來揮之不去的恐懼，讓一些人仍寧願待在家裡不去工作。

無論什麼原因，這種短缺都使努力增加人手的企業主以及必須工作更長時間始可彌補人手不足困境的員工深感壓力。

勞工部 表示，上月華爾街預期新增就業 數為100萬，但實際上僅增加了26.6萬個，4月的非農就業報告令人震驚。

有些經濟學者認為失業救濟金增加是勞動力短缺的原因，而另一些經濟學者則認為這個數字可能只是統計上的偏差。幾乎所有其他就業指標都是正面的，包括申領失業救濟金人數、ADP私營就業數以及經濟諮商會10日的最新報告，4月就業指數上升2.7%，較一年前增加45.7%。

但是勞工統計局數據顯示，4月酒店業就業數仍然比疫情前減少280萬人，失業率達10.8%，遠高於全國失業率6.1%。