我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

勞工短缺嚴重 拖累餐廳重生

財經新聞組／綜合報導
勞工短缺是酒店業復甦的最大障礙。（歐新社）
勞工短缺是酒店業復甦的最大障礙。（歐新社）

像該領域其他人一樣，有些餐廳對於能夠在新冠疫情摧殘下仍能存活非常感激，現在預期即將重返以往水準，但這並不容易。

餐飲產業面臨的障礙超過教育。業者面臨著封閉的旋轉門、容量限制、公衛法規以及接下來揮之不去的不確定性。

有些人能夠倖存，多半要歸功於政府援助、外帶業務和運氣，但更多人沒能跨過去。最重要的是，它們現在面臨著嚴重的勞工短缺以及監管立法方面的障礙。

根據全國飯店協會(National Restaurant Association)統計，2020年有超過11萬家酒吧和飯店關門大吉。在大多數州，為對抗新冠病毒而採取的嚴厲封鎖措施，迫使獲利率本就偏低的企業徹底關門，然後再以有限容量重新營業。

但是，由於疫苗接種為這場戰鬥提供了希望，因此酒店業的運氣可能會開始好轉。

但不是每個人都這麼相信。

商務部說，失業救濟金的增加不利低薪勞工重返工作崗位。還有技術方面的無法匹配，導致勞工必須努力適應新的技能，同時對疫情的未來揮之不去的恐懼，讓一些人仍寧願待在家裡不去工作。

無論什麼原因，這種短缺都使努力增加人手的企業主以及必須工作更長時間始可彌補人手不足困境的員工深感壓力。

勞工部表示，上月華爾街預期新增就業數為100萬，但實際上僅增加了26.6萬個，4月的非農就業報告令人震驚。

有些經濟學者認為失業救濟金增加是勞動力短缺的原因，而另一些經濟學者則認為這個數字可能只是統計上的偏差。幾乎所有其他就業指標都是正面的，包括申領失業救濟金人數、ADP私營就業數以及經濟諮商會10日的最新報告，4月就業指數上升2.7%，較一年前增加45.7%。

但是勞工統計局數據顯示，4月酒店業就業數仍然比疫情前減少280萬人，失業率達10.8%，遠高於全國失業率6.1%。

就業 勞工部 疫情

上一則

三星代工5G晶片出岔 台積救援高通

延伸閱讀

瑪摩利布碌崙8大道提供疫苗接種 即日起可預約

瑪摩利布碌崙8大道提供疫苗接種 即日起可預約
物價漲風四起 短暫現象？學者憂通膨連鎖效應

物價漲風四起 短暫現象？學者憂通膨連鎖效應
病毒滲透強 灣區群體免疫恐難實現

病毒滲透強 灣區群體免疫恐難實現
病毒滲透強 灣區群體免疫恐難實現

病毒滲透強 灣區群體免疫恐難實現

熱門新聞

電動車大廠特斯拉即將失去一個重要收入來源，因為由PSA集團和飛雅特克萊斯勒合併成立的汽車製造商Stellantis NV公司，決定將退出與特斯拉簽訂的歐洲排放信用協議。美聯社

特斯拉將失去一個重要收入來源

2021-05-05 11:22
股神巴菲特（左）在波克夏公司連續第2年的視訊股東會上說，看到「非常大幅的通膨」和價格上漲。路透

股神巴菲特：看到「非常大幅的通膨」

2021-05-03 19:49
狗狗幣今年初以來大漲12,000%。美聯社

狗狗幣又飆…1月投入1000美元 現在值12萬美元

2021-05-05 21:09
黃金和白銀漲至2月來最高價位。（路透）

金銀銅鐵錫 無所不漲 經濟重啟+通膨刺激 唯有它下跌

2021-05-06 20:04
狗狗幣在24小時內大跌逾35%，原因可能是特斯拉執行長馬斯克認為價格衝太快。（路透）

馬斯克一句話…狗狗幣暴跌

2021-05-09 15:22
從汽車、筆電到遊戲機廠商，現在全都鬧晶片荒，半導體成為全球瘋搶的商品，帶旺相關股票。路透

半導體股何必獨鍾台積？這四支雖低調前景也看俏

2021-05-08 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播