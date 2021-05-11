萬豪：商務、休閒旅遊界線消失

萬豪國際(Marriott International)CEO卡帕亞諾(Tony Capuano)表示，商務旅遊和休閒旅遊之間的界線正在逐漸消失，這對正在從新冠疫情 中復元的酒店營運業者來說，是個可喜的發展。

人們重新外出度假和其他私人旅遊引領酒店業從一年多前新冠疫情造成的損害中反彈。但是，企業商務出差對旅遊業完全復甦更形重要，而且有人對重回疫情前水平所需時間感到質疑。

卡帕亞諾說：「我們的確相信業務正在穩定復甦。」他指出，在中國 大陸，3月的商務出差需求比2019年3月高出5%。中國的經濟復甦時間表通常比美國提前好幾個月。

然而，卡帕亞諾表示，在疫情爆發後，萬豪可以從企業商務出差全面的轉型方式受益，因為當疫情迫使企業進行必要的遠距工作後，預計許多白領員工在重返辦公室時擁有更大彈性。

他說，隨著越來越多人重返辦公室，商務出差將會增加。他說：「觀察這種轉變很有趣，旅遊目的將益趨模糊化。」「越來越多人會認為『我不一定要選擇，可以同時進行個人和商務旅遊』。我們認為這對全國萬豪酒店來說是個好消息。」

卡帕亞諾於今年2月接替已故的索倫森(Arne Sorenson)，領導萬豪酒店。

FactSet的數據顯示，總部位於馬里蘭州的萬豪酒店第1季財報調整後每股獲利10分，高於市場普遍預期的4分，而營收 為23.2億元，低於預期的23.8億元。