科技股遭拋售 那指重挫2.5%

因投資 人拋售之前大漲的大型科技股，拉低了大盤指數 。

那斯達克綜合指數下跌350.38點或2.55%至1萬3401.86點，收於最低點，微軟和蘋果均下跌逾2%，特斯拉跌幅達6.44%。道瓊工業平均指數盤中攀升逾300點觸及歷史新高後，在收盤前最後幾分鐘急跌並淪入負值，收盤下跌34.54點或0.1%至3萬4742.82點。史坦普500指數下跌44.17點或1.04%至4188.45點。

投資人出脫成長型類股，一如年初時面對通貨膨脹擔憂加劇和利率上升時的情況。臉書下跌4.11%，而亞馬遜和Netflix均跌逾3%。在花旗銀行調降評級後，Alphabet下跌2.56%。伍德(Cathie Wood)的方舟創新ETF下跌5%，觸11月以來最低水平。

公用事業和消費必需品是兩個10日漲幅最大的類股。

投資人競相買進將受惠經濟復甦最大的類股，包括能源、金融和工業。

能源股走升，包括馬拉松石油 (Marathon Oil)、西方石油(Occidental Petroleum)和德文能源(Devon Energy)。雪佛龍(Chevron)下跌0.41%，埃克森美孚(Exxon)也走升。

道指和道瓊交通運輸平均指數上周同時創下新高，證實了「道氏理論」的多頭突破走勢。運輸股指數被廣泛視為全球經濟活動的指標。這些股票的反彈代表了從疫情中加速復甦。