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Roku財報亮眼 交易商喊進場

財經新聞組／綜合報導

Roku獲利豐厚的財報讓部分交易商看好這支串流個股，像是Piper Sandler的強生(Craig Johnson)，他表示，Roku的股價7日上漲11.5%，投資人仍有進場機會。

Roku在第1季財報中公布了自2017年IPO以來的最高營收成長率。財報公布後，Loop Capital Markets將該股評級調升至買入，目標價450元。該公司表示，其平台發展令人矚目，市占率不斷提高，整體業務正向數位串流媒體轉移。

強生說：「毫無疑問，Roku的前景仍然看好。」「從我的角度來看，它已經呈現超賣。對於Loop來說，這似乎是一個很好的進場點和不錯的升評。」他並補充說，其股價已跌至其200日移動均線。

他說，隨著該公司營收成長可望超過40％，「該股票仍可買進，走勢圖上任何高於362元的價位都將扭轉短期下跌趨勢，為回升至480元做好準備。」

Roku股價10日下跌4.92%，至301.41元。

雖然Roku的財報和成長非常強勁，但Simpler Trading期權總監謝伊(Danielle Shay)仍對其長期前景感到擔憂。

她說：「現在看來可能不錯，但是3年、4年、5年後呢？」「它的風險在於可能會變成沒有想要的TiVo或VCR，因為隨著時間演進，電視可能只會變成智慧電視。」

謝伊說，Roku可能有機會將其操作系統整合到這些設備中，但這無法阻止串流媒體戰爭，「這塊領域會有更多競爭，現在Roku正面臨一些嚴重的阻力。因此我不看好Roku。」

相反地，她建議投資通訊務特選產業SPDR基金(XLC)，它是一支追踪串流媒體主要股票的ETF，持股包括Netflix、AT&T、迪士尼、Discovery和ViacomCBS。

謝伊說：「如此一來，可將整體串流產業整體進行交易，而不僅是將錢投入Roku，冒著損失的風險。」

股價 營收 投資

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