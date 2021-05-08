調查：近3成美國人失業逾1年

根據最新就業 報告，超過四分之一未就業美國人已經失業超過一年。

根據數據，4月有將近270萬人失業達52周以上，比2月的數字高出一倍多，占上月總失業人數920萬人約29%。這些數據未經季節性調整。

但這些統計數據可能還是低估了。某些勞工，像是完全由於疫情 健康風險或育兒職責而完全離開勞動市場的人，因為不積極尋找工作，因此不被視為失業。

經濟學者認為，言些長期失業者在受災最嚴重的產業如休閒和酒店業中最具代表性。

與疫情前水平相比，該產業的工作職位減少近300萬，占總失業數820萬的三分之一。包括餐廳、酒吧和酒店在內的該產業上月新增工作職位數為33.1萬。

經濟學者認為，至少要6個月沒有工作才能列入長期失業。

根據勞工統計局數據，4月有420萬人長期失業，占所有失業勞工的43%。接近經濟大衰退之後2010年4月的的歷史最高點45.5%。

從財務角度來看，對於家庭來說尤其特別危險。找新工作變得更加困難，長期收入可能降低，再失業的機率也增加。

聯邦政府則是透過延長和提高每周失業救濟金提供勞工收入提供協助。拜登總統(Joe Biden)上月簽署一項價值1.9兆元的救援計畫，將援助期延長至勞動節，並每周提供300元的州補助金。

失業至少一年的人數仍遠低於經濟大衰退後的最高水平。

根據勞工統計局數據，2010年4月至少有460萬人失業至少52周。這個數字在20個月後才跌破400萬大關。

考量到疫苗接種的步伐和企業全面恢復運作的步伐，長期失業可能不會持續這麼久。

勞工部 長華爾希(Marty Walsh)說：「4月勞工參與率是去年8月以來新高，因疫情而對重返工作表示猶豫的人數也是疫情來的最低點。」「但是，這些數字也顯示要回升還有很長很陡的路要走。」