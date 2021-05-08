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就業數據不佳 股指仍創新高

財經新聞組／綜合報導

即使4月就業報告令人失望，美股仍繼續創下新高，因為疲弱的數據讓投資人相信推動股市出現歷史性反彈的寬鬆貨幣政策將會持續更長時間。

史坦普500指數攀升30.98點或0.74%至4232.60點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲229.23點或0.66%至3萬4777.76點，也是收盤新高。那斯達克綜合指數上漲119.39點或0.88%至1萬3752.24點。

勞工部表示，4月非農就業人數僅增加26.6萬，遠低於經濟學者預期的100萬。上月失業率上升至6.1%，高於預期的5.8%，原因是可用勞工短缺不斷增加。同時，3月初值91.6萬被下修至77萬。

投資人認為，大幅錯失預期可能會讓聯準會(Fed)繼續採取寬鬆政策，包括創紀錄的低利率和大規模的債券購買計畫。疫情期間受惠低利率的科技股在數據發布後表現優於大盤。微軟和特斯拉均上漲逾1%，而Netflix、Alphabet和蘋果均走升。較高的利率往往會打擊成長型股票，因為它會降低未來收益的價值。

串流媒體公司Roku第1季業績超出預期，股價上漲11.55%。

本周道指上漲2.7%，中止連續2周下跌。史指上漲1.2%，那指下跌1.5%。

指數 利率 勞工部

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