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財報將公布 Roblox、迪士尼看好

財經新聞組／綜合報導

在美股迭創新高之際，某些動能股是否與其估值相符？兩名交易員提出不同看法。

TradingAnalysis.com創始人戈登(Todd Gordon)推薦一支下周公布財報的高知名度個股：電子遊戲平台Roblox，目前其本益比為145倍。

戈登說：「就連我的孩子都願意將所有積蓄和牙仙錢轉換為Robux。」Robux是該平台使用的貨幣名稱。

他引用走勢圖說，在即將發布第一份財報之際，「就技術面而言，它應守住62元價位。」

市場預計Roblox每股獲利13分，營收達5.7億元，同比成長約100％。

戈登說：「如果它能向上突破72.50元，前景看來不錯。」「在5月10日財報發布前可以進行一些價外對賭。」

Roblox股價7日上揚4.5%，報67.9元。

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors常務董事巴皮斯(Michael Bapis)表示，下周發布財報的另一支兒童導向個股短期走勢可能會不錯。

他說：「在疫情剛開始時，市場就在問：『哪些企業能夠由其核心業務轉向至加虛擬和科技的業務？』迪士尼就是其中之一。」

巴皮斯說，隨著Disney+的逐漸壯大以及主題公園的需求回升，迪士尼的股票有望在經濟重新開放議題中勝出，「從管理角度來看，它們擁有出色的管理，並將繼續如此。它們營收增加，預計2022年將與2019年相同。」「因此，它仍在快速成長，是值得買進的標的，未來12到18個月內可望有優異表現。」（財經新聞組）

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