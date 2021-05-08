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紐約6成成年人至少已打1劑疫苗 7天平均陽性率新低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

財經簡訊

財經新聞組／整理

4月就業 新增幅度遠低預期

勞工部表示，4月招聘令人失望，非農就業人數的增幅為遠低於預期的26.6萬人，並且由於可用勞工短缺加劇，失業率升至6.1%。「道瓊」(Dow Jones)估計新增100萬個新工作，失業率為5.8％。3月數字則由初值91.6萬人下修至77萬；不過2月總數從46.8萬上修至53.6萬。

特斯拉員工：今年無法推出無人車

加州汽車局發布會議記錄顯示，特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)有關無人駕駛汽車科技的說法並不總是「與工程現實相符」。特斯拉員工、包括該公司自駕軟體總監摩爾(CJ Moore)以及副總顧問威廉斯(Eric Williams)都無法證實特斯拉今年能夠生產出真正的無人駕駛汽車。

亞馬遜 挑戰蘋果AirTags

亞馬遜宣布將與製造遺失物品追踪器的Tile和製造智慧鎖的Level合作，加強其採用Wi-Fi和藍牙科技的追踪工具，挑戰蘋果公司的新型AirTags。其合作夥伴關係允許Tile和Level利用亞馬遜數百萬個Echo產品形成的藍牙網絡，進而強化其Sidewalk追踪網絡。Tile將於6月14日起加入亞馬遜網絡。

西南航空 召回無薪假空服員

由於旅客回升和疫情影響開始減弱，航空公司開始增聘員工，西南航空公司是最新一家，計畫未來幾周內恢復雇用空服人員，但現在要確定需要多少人員還為時過早。為滿足未來需求，西南航空已召回所有無薪假空服人員，於6月1日生效；該公司還雇用一些地勤人員。

高盛交易加密貨幣商品

根據內部備忘錄，高盛告知其市場人員，新成立的加密貨幣服務已經成功交易兩種與比特幣相關的衍生產品。該加密貨幣團隊設在該公司的全球貨幣和新興市場交易部門中。高盛自2017年以來就一直在考慮建立比特幣交易平台。最新備忘錄是高盛首次正式承認開始交易。

Stellantis七成員工 將遠距工作

Stellantis推出一項名為「敏捷新時代」的複合工作計畫。目標是讓大多數受薪員工基本上都在遠距工作。該公司北美人力資源特別項目負責人祖達(Shannon Dziuda)表示，這包括在底特律附近的1萬7000名員工在內。員工的遠距和現場工作複合比率約為70%和30%，但這只是個準則，不具強制性。

特斯拉 高盛 亞馬遜

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