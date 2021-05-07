超前部署 今年母親節花卉需求無虞

母親節在即，花卉業者強調沒有短缺問題。（路透）

花卉巨頭1-800-Flowers CEO 麥肯(Chris McCann)堅信，今年全球在母親節時不會有鮮花和漿果短缺問題。

麥肯說：「許多農民不知該如何規畫今年的產量，因此削減開支，造成一些困擾。」「再加上一些天氣因素，以致如今在花卉業出現部分挑戰。」

在去年此刻對花卉和漿果的需求低迷後，農民減少種植這些作物，從而導致今年全球短缺。但即使如此，1-800-Flowers很有信心會對地方花店繼續供應貨源，滿足今年母親節的需求。

麥肯說，「幸運的是，因我們的經營規模以及與社區不斷培養出來的關係，可以度過這波危機；事實上，許多地方花店仍可獲得所需貨源，讓今年母親節假期仍然非常成功。」

漿果供應也一樣。麥肯說：「我們已超前部署，相信不會影響母親節假期。」

在疫情 開始時，由於餐廳關門，對新鮮漿果的需求下降，因此供應商預計今年需求較低而削減了漿果產量。然後，當大家被困在家裡時對漿果的需求激增，因而造成短缺。

《華爾街 日報》報導，全球最大漿果公司Driscoll美洲分部總裁比約恩(Soren Bjorn)去年秋天告訴供應商增加草莓種植面積，但要到明年春天才能上市。

1-800-Flowers表示，隨著大批人轉至網購禮物，它在疫情期間仍擴大了客戶群，並預計明年會繼續增加。1-800-Flowers上周財報出現意外獲利，並提高第4季財測。

麥肯說：「在疫情推動下，我們獲得巨大的成長動力來應對，提升整體公司至另一個新的高度。」「我們的管理能力使我們有信心為第4季提供財測，在去年成長61%之後，如今成長率已經達到10-15%的兩位數成長率。」