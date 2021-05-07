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方舟基金大跌 女股神繼續買進

財經新聞組／綜合報導
明星基金經理人伍德(Cathie Wood，圖右)的長期投資理念堅定不移，利用市場波動加倍買進看好的個股。Getty Images
明星基金經理人伍德(Cathie Wood，圖右)的長期投資理念堅定不移，利用市場波動加倍買進看好的個股。Getty Images

明星基金經理人伍德(Cathie Wood)操盤的旗艦方舟創新(ARK Innovation)基金本周遭到重擊，並且出現大量投資人外流。

方舟創新股價6日下跌2.96%，本周跌幅接近10%。她操盤的「顛覆性創新」ETF一度跌近年初2月的低點，許多投資人將其視為大型科技業的指標。

方舟創新上周流失將近7.7億元資金。根據FactSet數據，方舟投資(Ark Invest)及其5支隻核心ETF在過去7天流失約11億元投資資金。

方舟創新因對利率的擔憂而一路下跌，較2021年2月高點下跌超過32%。旗下一些持股比率最高的個股6日出現大跌，Teladoc Health下跌3.17%，Square和Roku分別下跌3.27%和6.57%，DraftKings下跌7.59%。

許多投資人將伍德的基金視為股市成長潛力的替身。在出現並非因利率上升而導致股價下跌，這種走勢可能會讓某些市場參與者感到擔憂。此外，科技股上周陸續公布的財報都呈現井噴式的收益，但市場似乎早已對此「利多」定價。

一如往常，伍德在這些個股下跌之際繼續堅持買進。方舟創新基金5日買進DraftKings、Twilio、Teladoc Health和Invitae。方舟新世代互聯網ETF買進14萬股Pelton股票，該股因召回跑步機而下跌約15%。

伍德的長期投資理念堅定不移，利用市場波動加倍買進看好的個股。Ark Invest營運長史道特(Tom Staudt)表示，Ark的「長期策略在於：如果某股因短空而大跌就可買進；而如果某股因短多而上揚則可賣出。」

伍德的其他ETF也在6日遭到巨大的拋售壓力。方舟新世代ETF下跌1.83%，本周跌幅近9%。Ark Genomic Revolution ETF和Ark Autonomous Technology and Robotics ETF分別下跌3.14%和0.61%，本周分別下跌10.3%和4.3%。方舟金融科技創新ETF下跌1.99%，本周跌幅超過6%。方舟自動科技和機器人ETF是今年唯一上揚的基金。

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