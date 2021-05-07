面臨死亡交叉 Take-Two前景佳

少數股票正出現空頭技術面走勢。Take-Two Interactive、Biogen和亞馬遜 就是其中幾支，它們有些已經或即將出現50日移動均線跌破200日均線的走勢，也就是所謂的「死亡交叉」，代表股價面臨潛在的跌勢。

但是，這也可能給尋求逢低買入的投資 人提供了極佳進場良機。

BK Asset Management外匯策略總經理許洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，「Take-Two是遊戲界佼佼者，它雖在疫情 後創下新高，遭受拋售。但從長遠來看，它即將發行《俠盜獵車手6》(Grand Theft Auto 6)，這很可能是遊戲史上最大的發行商品。」

Take-Two旗下Rockstar Games尚未正式確認《俠盜獵車手6》。上一版《俠盜獵車手5》於2013年發布。其他高獲利的遊戲系列還包括《碧血狂殺》(Red Dead Redemption)。

許洛斯伯格說：「任何精明的投資人都會逢低買進，因為從長期來看，Take-Two的前景非常非常好。」

Take-Two在4月下旬跌入死亡交叉，其50日均線跌破200日均線。該股今年下跌來近20%。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)仍看好亞馬遜，即使最近表現疲軟，「我們仍持有亞馬遜，部分原因是電商在疫情之前就已很成熟，疫情只是吸引了一些人被迫較晚加入，而且它們擁有自有雲端科技，本季成長32%。」

亞馬遜還沒跌入死亡交叉，但兩條趨勢線正在接近。它的50日均線在3207元以下，而200日均線略高於3201元。該股今年漲幅不到1%。

桑契斯說：「即使出現一些回調，這也是很自然的，但我認為亞馬遜還有很大的發展空間。」