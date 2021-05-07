首申失業金數 疫後首度低於50

勞工部表示，就業情況大幅改善，自疫情 以來首次申請失業保險金人數首度降至50萬以下。截至5月1日當周首次申領總額為49.8萬，低於《道瓊》估計的52.7萬。連續申領數增加3.7萬人至略低於370萬；4周移動平均值降至368萬，為2020年3月28日來最低。

伊坎清空500萬股康寶萊股份

熟悉內情人士透露，華爾街 大老伊坎(Carl Icahn)已經賣出所有康寶萊(Herbalife)股份，伊坎向來在華爾街以多頭著稱，另一邊則是長期看空的Pershing Square亞克曼(Bill Ackman)。這筆500萬股的出售交易由Jefferies處理。Wapner估計伊坎總計投資康寶萊13億元。

零售賣得好 家樂氏上季銷售佳

消費者在疫情期間還是喜歡吃零食。推出品客洋芋片(Pringles)和Cheez-its的家樂氏(Kellogg)認為零食消費正在上升。該公司財報超出預期並調升全年財測，即使去年出現囤積風潮，上季淨銷售額仍年增5.1%至35.8億元；對零食的強勁需求推動銷售成長，北美有機收入增加3.5%。

Peloton營收 銷售額大增141%

Peloton第3財季銷售額大增141%，宣稱最近對其供應鏈的投資使其能夠改善交貨情形，其健身自行車的平均等待時間已重回疫情前水平。淨虧損從一年前5560萬元或每股20分降至860萬元或每股3分，優於預期的每股虧損12分。營收從一年前的5.246億元增加141%至12.6億元，超過預測的11億元。

Beyond Meat連3季虧損超預期

Beyond Meat第1季虧損超出預期，因顧客重回餐廳的時間拖得更長，而雜貨店購物者不再囤積。上季淨虧損2730萬元或每股虧損43分，不如去年同期的淨利180萬元或每股獲利3分。不計特殊項目，每股虧損42分，超過預期的每股虧損19分。為連續第3季虧損超過預期。

疫情紓緩 Tapestry精品回春

Coach、Kate Spade和Stuart Weitzman等品牌母公司Tapestry認為，消費者開始重新購買精品慶祝愛情、與朋友聚會並重回辦公室。越來越多購物者正在尋找漂亮的高跟鞋和手拿包來參加像是婚禮和展示會之類的活動。Coach還推出重返工作手拿包，可容納筆記型電腦、平板電腦等其他辦公用品。