財報強數據佳 道指再創新高

由於財報強勁和經濟樂觀情緒推動道瓊 工業平均指數 創下歷史新高，美股明顯反彈。

道指上漲97.31點或0.29%至3萬4230.34點，再創歷史新高。史坦普500指數上漲2.93點或0.07%至4167.59點。那斯達克綜合指數下跌51.08點或0.37%至1萬3582.42點，亞馬遜、Netflix和臉書均下跌逾1%。

通用汽車(GM)獲利超過預期，股價上漲4.05%。動視暴雪(Activision Blizzard)也因業績強勁上漲1.57%。

大宗商品上漲，其中能源特選類股SPDR和材料特選板塊SPDR漲幅最大。雪佛龍和道氏在道指中漲幅最大。ConocoPhillips大漲5.46%，這在某種程度上要歸功於美國 商銀將其升評至買進。

在數據方面，根據ADP的最新報告，4月私人就業數增加74.2萬個。這個結果低於接受「道瓊」調查的經濟學者預期的80萬個。ADP同時將3月報告調增4萬8000個。

與此同時，「道瓊」調查的經濟學者表示，4月IHS Markit美國服務採購經理人指數為64.7，高於預期的63.3。ISM非製造業指數略低於預期，為62.7。讀數高於50表示經濟部門正式擴張。