2030年前 通用推個人自駕車

通用汽車 (GM )CEO巴拉(Mary Barra)預計該汽車製造商將在2030年前為消費者推出自駕車 。

雖然目前用於外送和共乘服務的自駕車正在接受嚴格測試，但為一般客戶製造自駕車並不是汽車製造商的優先考慮事項，因為所需技術過於昂貴。

巴拉在第1季財報電話會議上告訴投資人：「我相信這10年會推出很多產品，其中會包括個人的自駕車。」

她沒有具體說明GM會直接將此類車輛賣給消費者。它也可以像以前那樣租賃凱迪拉克車型或提供月租服務。

GM在1月展示一款凱迪拉克品牌的自駕概念車，該車型是源自其控股子公司Cruise的自動接送巴士Origin。

GM在這種系統上採取兩種作法。Cruise引導全自駕車發展，同時GM將其先進的駕駛輔助系統Super Cruise在2023年之前擴展到22款車型。

巴拉說：「兩種作法都很重要，因為我們如今在車輛上使用的技術讓人感覺更安全並令客戶滿意，可提供月租收入的機會。」「然後，我們在Cruise上進行的完全自駕研發確實提供了更多的可能性。」

目前，Super Cruise可在美國和加拿大超過20萬英里的指定公路上進行非手控駕駛。其他系統、特別是特斯拉的Autopilot，功能更為強大，但要求駕駛人必須手握方向盤才能啟動。

Super Cruise和Autopilot之間的主要差異，在於GM系統採用一個面對駕駛人的紅外線鏡頭，監視駕駛人意圖，同時在車載雷達、感應器和鏡頭協調運作下監測指定道路路線。

自駕車的商業化比幾年前的一些想法更具挑戰性。

GM在2018年宣布打算在2019年推出自駕車共乘服務，這些自駕車沒有方向盤和踏板等手動控制裝置。但之後無限期地擱置了進一步測試的計畫。