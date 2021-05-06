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社群媒體不振 臉書獨強

財經新聞組／綜合報導

社群媒體類股正陷入掙扎。由於科技股普遍出現拋售，整體股價大幅下跌；4日Snap下跌近6%，Pinterest下跌2%，臉書下跌超過1%。推特跌幅不到0.5%。

但與2月中旬的歷史高點相比，推特已下跌約33%；Pinterest和Snap分別較紀錄高點低31%和24%。

不過臉書還是設法維持繼續上漲的走勢，比上周發布財報後創下的高點高出4%。兩位市場分析師表示，該股表現突出。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)說：「雖然我對臉書的管理團隊有些不同看法，像是一些低級錯誤政策和監管方面的疑慮，不過它的商業模式的確難以匹敵。」

她說，臉書和Google母公司Alphabet占據數位廣告市場中「最大比率」，預計數位廣告市場今年將增加到占所有廣告支出的51%。

此外，騰格勒說，臉書正在以相對便宜的26倍本益比提升用戶數、每股獲利和營收，「我認為投資人可以利用過去6個月股價回跌的走勢或某種程度的缺乏動能作為進場買進的機會。」「我們雖然持有該股，但它不在12支最佳創意組合中。」

Blue Line Capital總裁兼創始人巴魯克(Bill Baruch)也表示，即使股市仍需要時間來「消化4月的財報」，但臉書看來比其他社群網站來得體質更好。

投資組合中持有推特的巴魯克說：「由於出現跌勢，我們現在打算買進臉書而非推特。」

他說，「臉書的股價相對便宜，並且在跌至285元之前有很多支撐，這個價位正好是諸多技術面的支撐點。」「因此在大盤繼續波動之際，在整個5月，臉書會是更好的選擇。」

臉書5日收於315.02元。

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